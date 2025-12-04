Coronel Arnold Pérez asume la comandancia de la Sexta Brigada del Ejército en el Tolima

Tolima

Este jueves se cumplió la transmisión de mando de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, que tiene como jurisdicción el departamento del Tolima. El coronel Arnold Esneider Pérez Linares asumió la comandancia en lugar del saliente coronel Diego Patiño.

Nacido en Bogotá y criado en Boyacá, el nuevo comandante asume el reto de continuar con operaciones estratégicas contra los grupos armados organizados en el departamento, en especial las disidencias de las Farc.

El alto oficial del Ejército Nacional, del Arma de Infantería y con 27 años de servicio a la institución, se ha desempeñado en diferentes áreas como la conducción de unidades militares en operaciones y en el campo de la administración de talento humano.

El coronel Pérez es profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova; magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Rosario; especialista en Administración de Recursos Militares para la Defensa Nacional de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército Nacional; y especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

El coronel viene de desempeñarse como subdirector de Personal del Ejército Nacional. En su trayectoria militar ha ocupado diversos cargos estratégicos, como comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 30 en Tame, Arauca; director de la Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad del Ejército Nacional, en Bogotá; y comandante del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.º 21 en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca, entre otros.

“Es un honor llegar a estas tierras que han formado hombres y mujeres que engrandecen al Ejército Nacional con su servicio, apoyo y confianza. La Sexta Brigada seguirá siendo una unidad capaz, disciplinada, cercana a la comunidad y firme frente a quienes pretenden vulnerar la tranquilidad de esta región“, expresó el coronel Pérez.

Además, el coronel Pérez ha forjado su carrera militar como comandante en unidades fundamentales para el desarrollo de operaciones en diferentes regiones, como el Batallón de Combate Terrestre N.º 142 en Pradera, Valle del Cauca; el Batallón de Infantería N.º 36 Cazadores en San Vicente del Caguán; el Batallón de Contraguerrillas N.º 22 Primero de Línea; y el Batallón de Infantería N.º 17 General José Domingo Caicedo en Chaparral, Tolima.