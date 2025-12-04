´Plan Escudo´ del Ejército busca evitar la llegada a Ibagué de las disidencias de alias ´Calarcá´

Ibagué

El Ejército a través de la Sexta Brigada anunció la implementación del plan escudo para proteger a Ibagué del ingreso de las disidencias de las Farc facción que lidera alias ´Calarcá´.

“En la zona rural se desarrolla lo que denominamos el plan escudo, se bloquean los corredores de movilidad que tiene esta estructura que está sobre nuestro territorio que es la Joaquín González, aunque está bastante mermada”, dijo el teniente coronel, Jaime Mendoza, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

A través de esta estrategia se busca evitar que se extorsione a comerciantes y agricultores, además que ganen espacios en algunos corredores estratégicos lo que podría afectar la seguridad de Ibagué y sus alrededores.

“Este año hemos obtenido 12 capturas contra esa estructura, tuvimos la entrega o sometimiento a la justicia de la misma estructura y diferentes cantidades de armamento incautado de material de intendencia”; resaltó el teniente coronel, Jaime Mendoza.

Según el comandante de la Sexta Brigada del Ejército, el frente Joaquín González de las disidencias de las Farc ha intentado ingresar a la capital del Tolima, pero estas intenciones han sido bloqueadas con varias operaciones desarrolladas en las que se ha impactado la estructura.

“Nosotros cumplimos una función fundamental y es, bloquear ese corredor de movilidad que le impide el ingreso a estas estructuras a la ciudad capital, es importante el plan escudo con el animo que los ciudadanos visiten la zona rural”, destacó.

Precisamente las autoridades del Tolima en las últimas semanas aumentaron a 40 millones la recompensa por alias ‘Marcos´, cabecilla del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc que delinque en algunas zonas del departamento.