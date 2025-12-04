Con el escuadrón antipólvora se buscará reducir el número de quemados en el fin de año en Ibagué

Ibagué

El escuadrón antipólvora será una estrategia en la que se articula a la Alcaldía, la Policía Metropolitana, el ICBF y otras entidades para prevenir el uso, manipulación y comercialización ilegal de pirotecnia durante las celebraciones decembrinas y reducir el número de lesionados que en el año 2024 fue de 21 personas.

“Los líderes, ediles y comuneros tienen la importantísima labor de ser multiplicadores. No solo buscamos proteger a nuestros niños, también a nuestros animales, que sufren enormemente por las detonaciones. La pólvora es para los profesionales, nadie más debe manipularla”, indicó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

La administración municipal expedirá un decreto a través del que se reglamentará la compra, uso, transporte y venta de pirotecnia en el municipio: “Si un adulto permite que un menor manipule pólvora, puede enfrentar multas, perder la patria potestad y asumir un proceso penal por lesiones personales agravadas. Es un mensaje claro y necesario para evitar tragedias”.

¿Cómo operará el escuadrón antipólvora?

Los operativos serán apoyados con la Policía y en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, además de visitas pedagógicas y seguimiento a los reportes de quemados en centros de salud.

“La pólvora no es un juego. Su manipulación sin autorización representa un riesgo real. Por eso desplegaremos unidades, gestores de convivencia y equipos interinstitucionales en barrios, parques, centros comerciales y espacios públicos para sensibilizar a la ciudadanía”, resaltó el mayor Ronald Peña, jefe de la Policía Comunitaria en Ibagué.

Finalmente, la directora regional del ICBF, Angie Katherine Morales, señaló que el uso de pirotecnia por parte de menores puede desencadenar graves consecuencias legales para los padres: “Este año, a diferencia del anterior, no tenemos víctimas a inicios de diciembre. Eso nos motiva a fortalecer las campañas. Recordemos que un padre puede perder la patria potestad si un niño resulta lesionado por pólvora. La ruta incluye Fiscalía, Secretaría de Salud y un proceso de restablecimiento de derechos”.