El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cierres viales el Día de Velitas en Bogotá y La Calera por carrera UCI Gran Fondo: Restricciones

Bogotá

El UCI Gran Fondo Bogotá es un nuevo evento de ciclismo en el calendario UCI, y se llevará a cabo por primera vez en diciembre de 2025. Está organizado por el equipo detrás del UCI Gran Fondo Brasil con el apoyo de Rigoberto Urán.

Sin embargo, pese a tratarse de un esperado evento para los ciclistas, para muchos más acabó siendo un problema, ya que generará cierres viales para el ingreso y salida de Bogotá precisamente para el puente festivo del Día de Velitas.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el director de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, Juan Camilo Rodríguez.

Es importante destacar que la controversia inició por un video compartido por la Secretaría de Movilidad donde aseguraban que habría cierres en:

Calle 127, entre la carrera 7 y la Autopista Norte.

La Autopista Norte, desde la 127 hasta la salida de Bogotá.

Patios, en el descenso La Calera – Bogotá.

Carrera 7, entre las calles 84 y 127.

“La carrera se desarrolla en horas tempranas de la mañana, los cierres están proyectados desde las 5:00 hasta las 7:00 de la mañana. La ruta sale de la ciudad, toma la Sabana y vuelve a ingresar por Patios. Allí vamos a tener unas restricciones de cierre desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía. La recomendación es poder estar informados, seguir las instrucciones que tienen nuestras unidades de tránsito y tomar los desvíos para no encontrarse con los cierres de la carrera”, contó.

Lea también: Así funcionaría el pico y placa solidario en 2026: sube el costo para carros no matriculados en Bogotá

Sin embargo, los ciudadanos expresaron a La W que no tenían claridad de estos cierres, por lo que muchos tenían planes programados y ahora se verán obligados a modificarlos por los cierres.

“Vamos a tener agentes que van a indicar cuáles son esas rutas de desvío. Lo más importante de esta carrera es que se va a desarrollar muy temprano para poder volver a habilitar la Autopista Norte”, agregó.

¿Cuál es la ruta que hará la carrera?

Conozca a continuación cómo será la ruta de la UCI Gran Fondo Bogotá:

La actividad iniciará en la Av. Calle 127 por Carrera 12 (Parque El Country) – Av. Calle 127 (calzada norte) al occidente – Autopista Norte (cazada lenta oriental) al norte – conectante calzada lenta a calzada rápida en Calle 127B Bis – Autopista Norte (calzada rápida oriental) al norte – Peaje Los Andes – Vía Bogotá – Tunja hasta municipio Sesquilé – Municipio Guatavita – Alto de las Arepas – Municipio La Calera – Alto de Patios – Vía La Calera – Bogotá al occidente – Av. Circunvalar (calzada occidental) al sur – Calle 85 (calzada norte) al occidente – Av. Carrera 7 (calzada oriental) al norte – Av. Calle 127 (calzada norte) al occidente- Parque El Country lugar donde termina la carrera.

Para conocer todos los desvíos ingrese a este link: https://www.movilidadbogota.gov.co/conozca-los-cierres-desvios-viales-por-uci-gran-fondo-world-series-bogota

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Cierres viales el Día de Velitas en Bogotá y La Calera por carrera UCI Gran Fondo: Restricciones 05:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: