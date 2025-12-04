Avalancha deja una persona muerta y dos viviendas afectadas en Villahermosa, Tolima

Tolima

Sobre las 3:30 de la tarde de este jueves 4 de diciembre se presentó una avalancha en el cerro Pitayó, ubicado en la zona rural de Villahermosa, Tolima, que deja como saldo preliminar una persona fallecida y, al parecer, por lo menos dos más desaparecidas.

Las imágenes de la emergencia muestran una gran cantidad de tierra que se desprendió desde la parte alta del cerro Pitayó y luego se convirtió en una palizada que fue arrastrada por la quebrada Guayabal.

Según Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, hasta el momento se reporta oficialmente la muerte de una persona en medio de esta emergencia.

“Hace referencia al desprendimiento de una parte del cerro Pitayó, que genera un deslizamiento y provoca una avalancha sobre la quebrada Guayabal. Inmediatamente tuvimos articulación con el señor alcalde, quien nos reporta una persona fallecida hasta el momento y dos viviendas afectadas”, reveló Mayorquín.

Una comisión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se dirigirá esta misma tarde a la zona afectada para apoyar a las autoridades locales en la emergencia presentada en este municipio del norte del Tolima.

La Alcaldía de Villahermosa pidió a los residentes de las zonas ribereñas del río Azufrado evacuar sus viviendas debido al aumento del caudal provocado por la avalancha en el cerro Pitayó.