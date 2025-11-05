“Hasta el 1 de diciembre se instala la mesa de concertación de salario mínimo”: Mintrabajo

Luego de qué el ministro del interior, Armando Benedetti se anticipará afirmar que para el 2026 el salario mínimo podría ubicarse en, $1.800.000, el ministro de trabajo, Antonio Sanguino aclaró que solo hasta el 1 de diciembre, se instala la mesa de concertación para definir de cuánto será el incremento.

Señaló que en esta sesión, el DANE presenta las cifras del producto interno bruto hasta el tercer trimestre del 2025, al igual que las cuentas nacionales de transferencia y la presentación del mercado laboral.

Reitera que existen parámetros que deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo, tales como la meta de inflación del siguiente año, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y el IPC del año que termina.

Además, la concertación para esta ocasión, el gobierno incorporará el concepto y el informe de la OIT para Colombia de “salario vital y móvil” establecido en la Constitución y que da cuenta del salario que garantiza el ingreso necesario para los trabajadores.

Explicó que los artículos 2 y 8 de la Ley 278 de 1996 señalan que la negociación del salario mínimo es una función asignada legalmente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el cual se compone con representantes de los gremios empresariales, las centrales obreras y el Gobierno Nacional en cabeza del ministerio de trabajo.

“Estas mismas normas, demarcan el procedimiento a seguir de este espacio tripartito. La Secretaría Técnica de la CPCPSL tiene ya diseñado el calendario para la discusión del salario mínimo”, dice el ministro Sanguino.