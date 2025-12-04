Alias ´Guerrillo´ fue encontrado robando en un establecimiento comercial del barrio Cádiz de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué capturó en flagrancia de un hombre de 41 años, conocido con el alias de ´Guerrillo´, señalado de cometer un robo en un establecimiento comercial en el barrio Cádiz.

La detención se produjo luego que la comunidad alertara sobre la activación del sistema de alarmas de un local ubicado en la calle 35 con carrera Cuarta. Al llegar al establecimiento comercial los uniformados de la Policía encontraron una de las puertas violentada.

“Con la presencia y autorización del administrador, los uniformados ingresaron al establecimiento y sorprendieron al presunto delincuente, quien pretendía hurtar varios elementos de valor, entre ellos un televisor de 50 pulgadas y un computador portátil. En el lugar, la víctima manifestó su intención de instaurar la denuncia formal contra el implicado”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Al realizar la verificación de antecedentes, se evidenció que alias ´Guerrillo´ registraba más de 10 anotaciones judiciales como indiciado por hurto, además de 2 por fuga de presos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado. En audiencia, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.