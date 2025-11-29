Nuevos desplazamientos en el Catatumbo por combates ELN - Farc

Cúcuta

Organizaciones como Vivamos Humanos, la Coordinadora Humanitaria, así como de las organizaciones sociales territoriales Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, Movimiento por la Constituyente Popular - MCP, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR-Negro Eliécer Gaitán, el Resguardo Motilón Bari, el Resguardo Catalaura Bari y la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, alertaron la continuidad de la crisis humanitaria en el Catatumbo.

En un comunicado a la opinión pública manifestaron que “los hechos recientes que se están presentando contra el las comunidades campesinas y el Pueblo indígena Bari cerca del resguardo Catalaura y el corregimiento de Filogringo, del municipio de El Tarra, y en Versalles y Campo Seis del municipio de Tibú”.

Manifiestan “las alertas que hicimos el día de ayer en la presentación pública del Informe de la Comisión de Verificación Humanitaria que se realizó los días 12, 13 y 14 de noviembre en Campo Seis, Bertrania, Filogringo y Versalles. Insistimos en la solicitud de desplegar una estrategia interinstitucional inmediata para atender de carácter urgente la alerta frente a un nuevo escalamiento de la confrontación armada para los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, en el entendido que las comunidades hacen el llamado para evitar una nueva arremetida contra la población civil. Esta alerta se está viendo reflejada con los hechos que entre los días de ayer y hoy se vienen dando en la zona”.

Indican que les “preocupa el degradamiento y sostenimiento en el tiempo de esta confrontación. Alertamos las confrontaciones que se vienen desarrollando y que se han intensificado en la vereda Campo Seis, así como la presencia de minas antipersonal en la carretera de acceso, el desplazamiento forzado hacia la escuela de la comunidad de la vereda La Paz - El Tarra y bombardeos indiscriminados por medio de drones en las veredas de San Martin y Buenos Aires”.

Así mismo denunciaron “las graves afectaciones a las comunidades y bienes indispensables para la población civil, especialmente la destrucción de infraestructura eléctrica en áreas cercanas al resguardo Catalaura situación que mantiene sin energía a varias veredas, entre ellas 20 de julio y sectores aledaños”.

Finalmente expresaron “un llamado urgente al gobierno nacional para atender con prioridad la situación de grave riesgo en el que se encuentran estas comunidades quienes hoy tienen afectaciones psicológicas, comunitarias, familiares y sociales a las que se ven enfrentadas las comunidades indígenas y campesinas de la zona”.

Dijeron que “nuestro deber como sociedad civil es poder transmitir la información y el panorama de la grave situación que se está viviendo, para que de manera articulada el Gobierno Nacional y el Estado puedan atender a la población civil”.

“Exigimos a los grupos armados con presencia en la región a que en el desarrollo de sus operaciones, respeten el DIH y respeten a las comunidades del Catatumbo, especialmente a quienes hoy viven en las zonas y diariamente se enfrentan a hechos violentos que impactan su vida, integridad y territorio” precisaron en el comunicado público.