Un paso más cerca para que la Plaza de Toros La Santamaría sea un centro cultural en Bogotá

Bogotá D.C

La concejal Clara Lucía Sandoval, autora del proyecto de acuerdo ¡Ida la tortura, bienvenida la cultura!, celebró que se aprobará en primer debate de la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá, esa propuesta que busca transformar a Plaza de Toros La Santamaría en un espacio cultural, artístico, deportivo y comunitario.

“Este paso no nació de un día para otro, es el resultado de décadas de movilización ciudadana, del trabajo incansable de organizaciones defensoras y activistas comprometidos y del liderazgo del Consejo de Bogotá”, aseguró la cabildante.

El proyecto establece lineamientos para convertir La Santamaría en un centro que fortalezca la cultura ciudadana y ofrecer alternativas económicas a quienes dependían de las actividades taurinas.

También se propone el cambio de nombre de la plaza , un Foro Distrital de Justicia Animal y programas de sensibilización animal.

La concejal Sandoval destacó que este proyecto se alinea con los avances jurídicos del país, tras la Ley 2385 de 2024 y la decisión de la Corte Constitucional que prohibió las corridas de toros, el rejoneo, las becerradas y otros actos de crueldad con animales.

“Colombia ya dio un paso firme por la protección animal. Hoy Bogotá le dice sí a la vida, sí a la cultura, sí a un futuro con empatía y respeto por los animales”, señaló Sandoval.

Más de 60 organizaciones animalistas respaldan esta propuesta, entre esas: Plataforma Colombiana por los Animales ¡ALTO!, Biosfera Colombia, Asociación Animalista Libera Colombia, Fundación Bogotá Animal, Colectivo Ángeles de la Naturaleza y Juventudes Animalistas de Colombia, entre otras.