San Agustín celebra 30 años como Patrimonio de la Humanidad con actos culturales

Neiva

San Agustín se prepara para un fin de semana lleno de actividades con motivo de los 30 años de su declaratoria como Patrimonio Histórico de la Humanidad. La administración municipal anunció un desfile y una maratón en la mañana del viernes, además de un acto central en la tarde, al que podría asistir el presidente de la República. La celebración busca resaltar el valor cultural del parque arqueológico y la importancia de esta fecha para la comunidad. Las autoridades invitaron a residentes y turistas a participar activamente en la programación.

De manera paralela, el municipio será sede de la Cumbre de Magistrados de Colombia, evento que se desarrollará del 3 al 5 de diciembre. Delegaciones judiciales de diferentes regiones llegarán para cumplir una agenda nacional en este reconocido destino turístico. La presencia de altos funcionarios, embajadores y alcaldes del país confirma la relevancia de San Agustín como punto de encuentro para actividades institucionales. La administración local aseguró que el sector hotelero está completamente preparado para recibir a los visitantes.

El alcalde de San Agustín, Heber Muñoz destacó que “los avances logrados en turismo durante los últimos años, resaltando acuerdos de cooperación con ciudades nacionales e instituciones internacionales. Señaló que el municipio cuenta con más de 350 hoteles y una oferta gastronómica en crecimiento, consolidándose como un destino competitivo. Además, explicó que el objetivo es aumentar el flujo anual de visitantes, pasando de 150.000 a más de 500.000 turistas”.

Finalmente, el mandatario invitó a colombianos y extranjeros a conocer la riqueza cultural, natural y energética del municipio. Recordó que San Agustín es reconocido como una de las metrópolis arqueológicas más importantes del mundo y que más del 50% de su territorio es reserva. También informó que el aeropuerto y las vías de acceso presentan importantes mejoras, facilitando la llegada de turistas. La administración reafirmó su compromiso de seguir posicionando a San Agustín como un referente turístico internacional.