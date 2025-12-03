Primer lesionado por pólvora en Neiva enciende alerta de las autoridades

Neiva

La Secretaría de Salud Municipal de Neiva confirmó el primer lesionado por pólvora en la ciudad durante esta temporada. El caso se registró el primero de diciembre en el barrio Alto del Limonar, donde un hombre de 52 años resultó herido tras manipular un artefacto pirotécnico. El hecho ocurrió en la vía pública y aún es materia de investigación. El paciente presentaba lesiones en el tronco y en las extremidades superiores.

Las autoridades informaron que el hombre fue trasladado al servicio de urgencias, pero al encontrarse en aparente estado de embriaguez, firmó el retiro voluntario y no permitió la atención médica. Este caso sirve como recordatorio para la comunidad sobre la importancia de evitar el uso de pólvora. Su manipulación, comercialización y transporte están prohibidos para la población que no cuente con permisos y formación especializada.

Lilibeth Galván, Secretaría de Salud reiteró que “la combinación de pólvora y alcohol incrementa considerablemente el riesgo de accidentes. Estudios demuestran que esta mezcla aumenta la probabilidad de lesiones graves. Por ello, se hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención. Desde el primero de diciembre hasta el 15 de enero, las autoridades realizarán vigilancia intensificada sobre estos eventos”.

Finalmente, se emitió una recomendación especial a los padres de familia, recordando que los menores de edad no deben manipular pólvora en ninguna circunstancia. La educación preventiva desde los hogares es fundamental para evitar quemaduras en niños, niñas y adolescentes. Las autoridades esperan que este caso no se repita y solicitan a la comunidad actuar con responsabilidad durante estas festividades.