Niños y niñas de Providencia conocieron capacidades de la Armada en Cartagena

La Armada de Colombia acompañó a un talentoso grupo de niños y niñas del club de patinaje ProviSkaters, quienes llegaron a Cartagena para participar en un campeonato deportivo. Durante su estadía, vivieron una experiencia enriquecedora que fortaleció su motivación y espíritu competitivo.

En el marco del acompañamiento institucional, la Armada de Colombia brindó apoyo a la delegación durante sus actividades en la ciudad.

Además de su participación en el patinódromo Marcos Molina Montes, los niños disfrutaron de espacios recreativos que reforzaron su unión, motivación y desarrollo integral. En las competencias, los integrantes de ProviSkaters obtuvieron destacados resultados: tres medallas de plata y tres de bronce, reflejo de su dedicación y esfuerzo permanente.

De igual forma, durante su visita a la Base Naval ARC “Bolívar”, los jóvenes deportistas recorrieron el buque ARC “20 de Julio” y conocieron de cerca las capacidades de la Flotilla de Submarinos. Fue una jornada llena de emoción, aprendizaje e inspiración, que dejó en ellos mensajes de disciplina, resiliencia y amor por su identidad.

En total, 14 niños y niñas, junto a sus acompañantes, participaron en esta actividad, reafirmando el compromiso de la Institución Naval con el apoyo a iniciativas que promueven el deporte, la proyección social y el fortalecimiento de las raíces culturales del pueblo afro raizal.

La Armada de Colombia continuará desarrollando acciones que permitan seguir navegando al corazón de los colombianos, impulsando sueños y brindando oportunidades que transforman vidas.