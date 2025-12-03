Investigan al alcalde de Girardota por, al parecer, dar dádivas en elección de mesa directiva

Girardota, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el alcalde de Girardota, en el norte del Valle de Aburrá, Kevin René Bernal Morales, y siete concejales del municipio, por presuntas irregularidades en el proceso de elección de la mesa directiva del Concejo para la vigencia 2026.

Los concejales investigados son María Berenice Álzate Mejía, Marisol Henao Bustamante, Julie Bohórquez, Sergio Andrés Orlas, Jaime de Jesús Montoya, Daniel Orozco Córdoba y Sebastián Zapata Arias.

Según el Ministerio Público, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valle de Aburrá busca establecer si el alcalde habría gestionado, mediante la entrega de dinero o favores, la influencia sobre los cabildantes para incidir en la elección de la nueva mesa directiva. Asimismo, se indaga por la presunta exigencia de dádivas entre los mismos concejales y contratistas de la corporación.

La Procuraduría busca establecer si estas actuaciones, de ser verificadas, constituyen faltas disciplinarias gravísimas relacionadas con el ejercicio indebido del poder y la vulneración de los principios de moralidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública.

En el marco de la investigación, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para determinar el alcance de los hechos denunciados y la eventual responsabilidad disciplinaria de los involucrados. Una vez recopilada la información, el organismo definirá si procede con la formulación de cargos o si archiva el proceso.