Horóscopo del profesor Salomón HOY 3 de diciembre: Leo debe estar alerta ante el peligro

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló cosas positivas para muchos signos durante este miércoles 3 de diciembre de 2025. A pesar de que algunos pasaron por circunstancias negativas durante este año, las cosas van a cambiar para que pueda cerrarlo con tranquilidad.

El número 3 simboliza la triada compuesta por salud, dinero y amor. Las personas nacidas en este día buscan siempre el equilibrio en estos tres aspectos y se caracterizan por ser fuertes e inteligentes. En esta fecha, la Luna está en un proceso de transición; por lo tanto, hay que tener cuidado por los miedos y los temores para que las cosas funcionen bien.

Para este miércoles 3 de diciembre de 2025 el color es el verde y el número es el 9038. Por otra parte, el profesor Salomón recomienda tener flores amarillas en la casa durante este día para garantizar que todos los proyectos tengan éxito.

Horóscopo del profesor Salomón para este miércoles 3 de diciembre

Aries

Las cosas se van a estabilizar, fortalecer y mejorar en su vida. Por otra parte, habrá un equilibrio en la parte emocional, especialmente si está atravesando por una situación compleja en este aspecto.

Número: 9220

Tauro

Es momento de darle importancia al amor y busque un equilibrio entre sus emociones para fortalecer sus relaciones con los demás. También es posible que emprenda negocios nuevos, así que debe analizar si esto es bueno para su vida.

Número: 2345

Géminis

Hay cosas que todavía le faltan por conquistar antes de que termine el 2025, así que prepárese ante las sorpresas que están por venir. Sin embargo, es importante manejar la humildad si está progresando en su vida, ya que esto lo ayudará a ser grande ante los demás.

Número: 2350

Cáncer

El 2025 terminará de la mejor forma posible, ya que algunas cosas se irán solucionando para que disfrute la tranquilidad que anhela. Si bien este año ha sido de muchas pruebas, no pierda la fuerza y el poder para alcanzar lo que quiere.

Número: 2786

Leo

Hay algo triste que se puede presentar; por lo tanto, debe tener cuidado ante situaciones de robo o de alguna pérdida para evitar alguna circunstancia de peligro. Pese a ello, recibirá una grata sorpresa que le traerá éxito y gran felicidad.

Número: 9286

Virgo

Hay tesoros mucho más grandes que todavía le faltan por descubrir, así que ponga todo su empeño ante las cosas que puede lograr. Asimismo, busque fortalecer y mejorar el amor para que todo lo demás esté en armonía.

Número: 0487

Libra

Debe tener cuidado con la gente negativa, especialmente quienes se dedican a dar quejas y a hablar mal sobre diferentes circunstancias de la vida. Usted tiene la capacidad de manejar todo de forma positiva, pero debe dejar de lado el miedo y cualquier cosa que lo pueda perjudicar.

Número: 6840

Escorpio

El 2026 será un año de renacimiento para los nacidos en este signo, ya que recibirán nuevas oportunidades que les garantizarán una suma económica muy favorable. También representará el momento para creer nuevamente en el amor o para fortalecer su relación en pareja.

Número: 9618

Sagitario

El cierre del 2025 va a estar cargado de mucho trabajo, pero este es el punto de partida para un buen año durante el 2026. Por otra parte, debe revisar cómo están sus relaciones y también procure tomar la iniciativa ante las cosas que desee llevar a cabo.

Número: 6034

Capricornio

Es importante evitar peleas o disgustos con los demás. Navidad es una época para integrarse con sus seres queridos; por lo tanto, trate de evitar su mal humor y disfrute sus logros al lado de las personas que lo rodean.

Número: 8880

Acuario

Se vienen momentos de celebración, ya sea por algo bueno que le suceda a usted o a una persona cercana. Sin embargo, no deje de lado a Dios en sus proyectos, pues es importante mostrar su gratitud hacia Él por los favores recibidos.

Número: 0446

Piscis

Los cambios en la Luna le favorecerán en la parte económica, ya que recibirá una nueva suma que le permitirá terminar tranquilo el 2025. Asimismo, las cosas se van a equilibrar y a fortalecer para empezar de forma positiva el Año Nuevo.

Número: 1359