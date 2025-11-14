Vestir estos colores hará que las demás personas lo admiren, ¿Cuáles son?: Esto dice la psicología

Para los psicólogos, todos los colores tienen un significado diferente, capaz de comunicar más información de la que las personas creen, este estudio, se profundiza en el campo de la psicología del color, donde se estudia la relación de los colores con las emociones y las conductas de las personas.

En relación con esto, se ha comprobado que los colores tienen la capacidad de influir en el estado de las personas, y no solo mentalmente, pues también se lleva al campo físico. Por esto, se ha logrado demostrar que por ejemplo, colores como el rojo, aumentan la adrenalina y el ritmo cardiaco, mientras que tonos como el verde o el azul, transmiten la sensación de calma, pero también de tristeza y frialdad.

Además, se ha establecido que estos también influyen en la percepción social que se tiene sobre una persona, pues llevado al área de la imagen personal, se complementa con factores como las prendas que una persona lleva, como se encuentra vestida y la apariencia de la misma, aspectos que pueden generar que los demás establezcan diferentes juicios de valor sobre una persona.

Psicología del color en la vestimenta

Esta relación comunicativa, al ser profundizada, puede entregar mucha información de una persona, pues según los expertos, además de un estado de ánimo, los colores pueden expresar rasgos de la personalidad de una persona, por ejemplo, aquellas personas que suelen vestir de negro o en escala de grises, no siempre significa que sean personas tristes o apagadas, más bien, se puede entender como que son personas muy prácticas.

Por esta razón, se han definido colores que representan un mensaje mucho más profundo en las demás personas, por ejemplo, los colores que representan autoridad, felicidad, o, como en este caso, autoridad. Esta imagen busca ser proyectada por muchas personas, pues representa una posición de poder y gobernanza sobre los demás, que usualmente se asocia a ideales de prestigio y credibilidad.

Con base en esto, los expertos han concluido que para proyectar esta imagen de admiración, no solo es suficiente con los colores que se utilizan, pues también se requiere un equilibrio de confianza, empatía, y que se aleje de los excesos. Por tanto, los tonos que mejor acompañan esta imagen, son los siguientes:

Azul Marino

Usualmente, en la psicología del color, este tono se asocia con diferentes rasgos de personalidad como la tranquilidad, la inteligencia y la estabilidad. Además, según un estudio realizado por el Color Research & Application Journal, este tono genera en los demás respeto y credibilidad inmediata.

Blanco

Este color que representa la calma, transparencia y honestidad, se encuentra asociado a personas que son empáticas y confiables, por lo que al ser proyectado, despierta admiración en los demás.

Dorado

A pesar de que para generar admiración se deben evitar los excesos, el color dorado es socialmente reconocido como un símbolo de logros, reconocimiento e inspiración, ideales que causan admiración en cualquier persona.

