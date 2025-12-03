Fuerza Pública desmantela estructura dedicada a minería ilegal en zona rural de Curillo, Caquetá

Neiva

En un trabajo conjunto entre unidades militares y entidades judiciales, las autoridades lograron afectar de manera directa a un grupo que se dedicaba a la explotación minera ilegal en Curillo, Caquetá. La intervención, desarrollada en área rural del municipio, contó con el apoyo técnico y aéreo de diferentes instituciones del Estado. Gracias a esta acción se debilitó una estructura que venía operando de forma sistemática en la región.

Durante el despliegue fueron inutilizadas tres dragas de gran tamaño y varios motores empleados en la extracción de oro. Además, dos personas vinculadas a esta actividad ilícita fueron capturadas y entregadas a la autoridad competente. El material usado para la explotación quedó bajo custodia judicial para su respectivo proceso. Con estas medidas se impidió que continuara el daño ambiental provocado por esta práctica ilegal.

Según La Decima Segunda Brigada del Ejército reitera que la actividad minera no autorizada ha generado un profundo deterioro en los ecosistemas del río Caquetá, donde estudios han evidenciado la presencia de mercurio en peces y pobladores ribereños. Este metal pesado se convierte en un riesgo silencioso que se acumula en la cadena alimentaria y afecta gravemente la salud humana y la fauna local.

Las dragas desmanteladas representaban una fuente de ingresos ilícitos que alimentaba economías criminales en la zona. Cada una de ellas generaba ganancias cercanas a los 54 millones de pesos mensuales por extracción ilegal de oro. La operación no solo frenó ese flujo económico ilegal, sino que detuvo el vertimiento continuo de contaminantes sobre el agua. Aunque la recuperación ambiental tomará años y exigirá intervenciones especializadas, la Fuerza Pública reafirmó su compromiso de seguir combatiendo la minería ilegal.