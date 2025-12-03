Familia colombiana presenta primera denuncia formal contra ataques de EE.UU. a supuesta narcolancha

La familia de Alejandro Carranza Medina denunció ante la CIDH que el hombre de 42 años fue asesinado en un ataque ilegal de parte de fuerzas estadounidenses el 15 de septiembre. (Foto: Caracol Radio / Cortesía )

El diario The Guardian reveló que la familia Carranza Medina presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denuncia que Alejandro Carranza Medina fue asesinado ilegalmente en un ataque aéreo desarrollado por fuerzas estadounidenses el 15 de septiembre.

Esta supone la primera queja formal sobre los bombardeos de la administración Trump contra supuestas narcolanchas.

La denuncia

La denuncia fue presentada por Dan Kovalik, abogado de derechos humanos quien también representa al presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la lista Clinton. En el documento se indica que:

“El 15 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina, quien navegaba en el Caribe frente a las costas de Colombia. El Sr. Carranza murió en el proceso de este bombardeo”.

Quinta narcolancha interceptada por EEUU

Se agrega que “por numerosos informes periodísticos, sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos sus ocupantes. El secretario Hegseth ha admitido que dio dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados y ejecuciones extrajudiciales”.

Los ataques “apenas han comenzado”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que su país “apenas ha comenzado” los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Los ataques, iniciados en septiembre, ya han dejado más de 80 muertos y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si apuntan contra criminales.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, dijo Hegseth durante una reunión de gabinete.

“Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

Ataques son legales “porque son terroristas”

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió que los ataques estadounidenses contra lanchas, a las que EE.UU. acusa de transportar drogas, son legales porque las personas que viajan en ellas “son terroristas” a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en marzo de 2025.

“Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas”, aseguró la portavoz en una rueda de prensa.

Wilson afirmó que saben “lo que transportan, de dónde vienen y adónde van” y que su objetivo es llevar drogas a las costas de EE.UU. que “matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses”.

Ejercicios militares en Panamá

Un grupo de militares estadounidenses realiza prácticas de combate en el Caribe panameño, el tercer ejercicio de este tipo en lo que va del año, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

En las maniobras, realizadas en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá, medio centenar de marines y policías panameños simularon este martes el rescate y traslado en helicóptero de una persona herida en combate, observaron reporteros de la AFP.

El ejercicio se desarrolla un día después de que el presidente Donald Trump se reuniera con su Consejo de Seguridad Nacional para tratar sobre la crisis con Caracas.

El capitán del ejército de Estados Unidos Nelson Marchan, de origen venezolano, dijo ignorar si estos entrenamientos tienen relación con una hipotética intervención militar para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, un extremo evocado por el mandatario chavista.