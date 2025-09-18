Pentágono duda legalidad de ataques de Trump a narcolanchas; Casa Blanca prevé “años” de operativos.

Crecen las dudas legales dentro del Pentágono por los ataques ordenados por el presidente Trump a narcolanchas en el Sur del Caribe. La Casa Blanca justificó estas acciones militares invocando el manual de estrategias posterior al 11 de septiembre y señala a los contrabandistas como terroristas similares a los miembros del Al Qaeda, por lo que justifica que deben ser neutralizados.

Dentro del Departamento de Defensa, ahora llamado Departamento de Guerra, abogados militares y funcionarios han expresado preocupación por la legalidad de las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump contra los cárteles en el Caribe. Temen que, al no contar con autorización del Congreso, los ataques expongan a soldados a responsabilidades legales y rompan con la práctica habitual de interceptar embarcaciones en lugar de destruirlas.

La Casa Blanca defendió estas acciones, que ya dejan tres barcos destruidos y más de 14 muertos, asegurando que cumplen con el derecho internacional. El Pentágono niega dudas internas y sostiene que cada operación fue revisada por asesores legales. Sin embargo, legisladores y expertos cuestionan la falta de pruebas públicas: en las imágenes desclasificadas no se ven drogas, aunque Trump insiste en que las embarcaciones transportaban narcóticos desde Venezuela.

“Tenemos pruebas, solo tienen que ver los videos de cómo tiran la droga en el océano, bolsas de cocaína y fentanilo, tenemos evidencia grabada, hemos sido muy cuidadosos porque sabemos que van a ir tras nosotros por esto”, dijo el presidente recientemente.

La controversia crece en medio de cambios en el Pentágono. De acuerdo con el diario Wall Street Journal, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó a altos asesores legales y redujo oficinas creadas para mitigar daños civiles, lo que críticos consideran un intento por silenciar cuestionamientos.

Mientras tanto, senadores republicano como Rand Paul advierten que estos ataques podrían convertirse en una campaña descontrolada contra cualquier embarcación sospechosa.

En las últimas horas, se conoció el documento que la Casa Blanca envió al Congreso tras el primer operativo, Trump invocó la doctrina posterior a los ataques del 11 de septiembre y comparó a los contrabandistas con terroristas de Al Qaeda o el Estado Islámico.

Con esto, la Casa Blanca busca justificar que los cárteles libran una guerra contra Estados Unidos. Pero expertos advierten: los cárteles no han atacado directamente al país y el Congreso nunca autorizó esta intervención militar.

Este martes, durante una audiencia del Senado, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que “debemos tratarlos como a Al Qaeda del mundo”, refiriéndose a bandas de narcotraficantes sudamericanas como el Tren de Aragua de Venezuela. “La búsqueda tras el 11-S duró varios años y esta será una misión que durará años”.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush solicitó y recibió rápidamente la autorización del Congreso para usar la fuerza militar contra Al Qaeda y los grupos terroristas asociados que conspiraban contra Estados Unidos.Esta vez, el Congreso ha permanecido prácticamente inactivo y miembros del partido demócrata en silencio, mientras la Casa Blanca enviaba drones MQ-9, ocho buques de guerra y aviones cazas F-35 al Sur del Caribe.