El Pulso del Fútbol, 3 de diciembre de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y José Alberto Ortiz hablaron sobre la actualidad del América de Cali en la liga y en la parte extra deportiva. César dijo: “Tulio Gómez dijo que la tal cláusula de Juan Fernando Quintero con Racing no existe y que el América no le debe plata al club ni al jugador”. Sobre el tema José agregó: “A América cada día le sale una nueva noticia. Creo que en este cuadrangular la calificación es buena, teniendo en cuenta cómo estuvo en el semestre y como lo está terminando”.

