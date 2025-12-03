El Pulso del Fútbol, 3 de diciembre de 2025
El Pulso del Fútbol está en la previa de la fecha cinco por los cuadrangulares de la liga betplay.
¿Confía en el sorteo del Mundial?
42:10
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga vs. Tolima por la Liga Colombiana 2025-II / Colprensa
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y José Alberto Ortiz hablaron sobre la actualidad del América de Cali en la liga y en la parte extra deportiva. César dijo: “Tulio Gómez dijo que la tal cláusula de Juan Fernando Quintero con Racing no existe y que el América no le debe plata al club ni al jugador”. Sobre el tema José agregó: “A América cada día le sale una nueva noticia. Creo que en este cuadrangular la calificación es buena, teniendo en cuenta cómo estuvo en el semestre y como lo está terminando”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.