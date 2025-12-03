El Certificado de Estratificación ya se puede solicitar de manera virtual

A partir de este momento, la ciudadanía puede solicitar de manera virtual el Certificado de Estratificación, documento oficial que avala el estrato socioeconómico de un inmueble de uso residencial permanente.

Este avance es un paso conjunto de la Secretaría de Planeación, en coordinación con la Secretaría General, a través de sus Oficinas de Informática y de Atención al Ciudadano, en el marco de la política de racionalización de trámites.

“El Certificado de Estratificación es uno de los documentos más solicitados en la Secretaría de Planeación: solo este año se han tramitado más de 1.470. Por eso, la simplificación de este proceso representa un avance significativo en la apuesta de la Administración Distrital por la innovación pública y la participación ciudadana”, manifestó Camilo Rey Sabogal, secretario de Planeación.

La secretaría General, María Patricia Porras Mendoza, resaltó el impacto que tendrá esta mejora para la ciudadanía. “La virtualización del trámite amplía las posibilidades de acceso y reduce pasos que antes exigían desplazamientos. Es una herramienta que acerca los servicios institucionales al usuario y mejora su experiencia”, expresó.

Con la virtualización del trámite, el usuario puede realizar seguimiento en tiempo real del estado de su solicitud: cuando se asigna al funcionario, cuando pasa a firma y cuando está disponible para descargar en la plataforma.

Además, el proceso es más práctico y ágil; anteriormente, cualquier requerimiento se notificaba mediante oficio, mientras que ahora será visible en línea.

Los interesados en este certificado deben ingresar a la página web de la Alcaldía de Cartagena en www.cartagena.gov.co, en la sección Trámites y Servicios.

Allí deben acceder a Trámites en Línea, luego iniciar sesión o registrarse en la plataforma y seleccionar Solicitud de Certificado de Estratificación. También pueden ingresar desde la página de la Secretaría de Planeación:

https://planeacion.cartagena.gov.co/

Al momento de solicitar el certificado, es importante tener a la mano el número de referencia catastral del predio. El sistema no permitirá continuar si la referencia tiene errores o no existe.

Para el trámite de asignación de estrato en nuevos desarrollos, se deben adjuntar los siguientes documentos: plano de implantación del proyecto, generalidades del proyecto y licencia de construcción.

Sobre la estratificación

La estratificación es una clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales, que permite cobrar de manera diferencial los servicios públicos domiciliarios, asignar subsidios y aplicar contribuciones. No se estratifican predios con otros usos como fábricas, bodegas, oficinas, talleres, lotes, clubes o parqueaderos.

El estrato se define según la metodología establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En zonas urbanas se analiza la manzana donde está ubicada la vivienda y varias condiciones físicas externas como: estado de la vía de acceso, existencia de andén, presencia de antejardín y garaje, material de la fachada y material de la puerta.

El Certificado de Estratificación es solicitado principalmente para trámites que requieren confirmar el estrato socioeconómico de una propiedad, como procesos ante notarías, curadurías, empresas de servicios públicos y estudios universitarios.