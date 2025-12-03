Con grupo especial intensificarán operativos de control para regular la venta de pólvora en Armenia

Armenia

Cada uno de los municipios ha tomado medidas frente al uso de la pólvora, sin embargo, los controles más estrictos se llevarán a cabo en Armenia por ser la capital del departamento y porque se concentran los cuatro quemados con pólvora en el inicio de la temporada decembrina.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento envío un llamado a la responsabilidad de los adultos para evitar las afectaciones con los menores de edad.

“Primero el llamado a a la responsabilidad de los adultos frente a la manipulación de estos elementos. Hay algunos municipios del departamento que ya han sacado la reglamentación frente a la prohibición expresa de la venta y el uso de estos elementos. En algunos otros hay unos puntos de venta autorizados para mayores de edad, por supuesto el llamado es a la responsabilidad", manifestó.

Agregó: “Acá en Armenia ya hay unos puntos que están autorizados por parte de la alcaldía municipal, incluso ya ustedes los han visto en algunos sectores de la ciudad. Expresamente la venta está autorizada para mayores de edad. Es algo que tenemos que controlar también nosotros, pero pedirle también a quienes van a ejercer esta actividad económica que sean muy responsables frente al tema de la venta de estos elementos".

Ahora bien, fue claro que con un grupo especial de Policía y de la administración municipal realizarán controles con el objetivo de verificar el cumplimiento a cabalidad de los requisitos que permiten el funcionamiento para la comercialización respectiva.

Enfatizó que el trabajo también va enfocado a evitar la venta clandestina de pólvora que ponga en riesgo a los ciudadanos por eso llamó la atención de los ciudadanos a que denuncien oportunamente para que las autoridades logren intervenir de manera efectiva.

“Vamos a estar con un grupo especial de policía y de secretaría de gobierno de Armenia revisando primero que estos puntos de venta autorizados cumplan con las condiciones que se les han exigido y que aparte de eso no vayamos a tener ventas clandestinas. Le pedimos el favor a toda la ciudadanía que nos den información frente a esos puntos que se convierten en un factor de riesgo", alertó.

Alcaldía de Armenia

Desde la alcaldía de la ciudad sostienen que establecieron puntos autorizados para la comercialización como productos luminosos y de bajo riesgo (volcanes, chispitas, bengalas y similares).

Además, las condiciones de venta se enmarcan en el funcionamiento únicamente en casetas autorizadas, certificadas por Bomberos y la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo.

Vale anotar que los infractores se enfrentarán a decomisos, sanciones económicas y el cierre inmediato de los establecimientos.

La Alcaldía invitó a quienes deseen instalar puntos de venta a gestionar los permisos requeridos ante la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana.