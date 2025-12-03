Barreto se impuso y dejó a ‘Choco’ fuera de la lista conservadora a la Cámara

Tolima

En definitiva, el dirigente político José Elver Hernández, ‘Choco’, se quedó por fuera de la lista del Partido Conservador para la Cámara de Representantes por el Tolima, lo que representó un triunfo para el senador y exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga.

Este miércoles 3 de diciembre el Partido Conservador confirmó su lista de seis aspirantes a la Cámara por el Tolima, en la cual quedó relegado ‘Choco’, a quien su partido le habría cobrado su aparente indisciplina en elecciones pasadas.

De acuerdo con el Partido Conservador, su lista oficial quedó conformada de la siguiente manera:

101: Alejandro Martínez, exalcalde de Melgar, exdiputado del Tolima y actual representante a la Cámara.

102: Adriana Avilés, administradora de empresas.

103: Guillermo Alvira, exalcalde de San Luis y exsecretario de Seguridad del Tolima.

104: Delcy Isaza, exalcaldesa de Rioblanco y actual representante a la Cámara.

105: Linda Perdomo, exconcejal de Ibagué.

106: Gerardo Yepes, exalcalde de Santa Isabel, exdiputado del Tolima y actual representante a la Cámara.

Así las cosas, ‘Choco’ y el también senador conservador Miguel Ángel Barreto sufrieron un duro revés, pues insistieron hasta el final en obtener un lugar en la lista. Sin embargo, el ‘barretismo’ al parecer usó sus influencias en el directorio nacional y les cerró las puertas a los dirigentes ajenos a su organización política.

Esto ha generado múltiples reacciones en el departamento, como la del exalcalde de Ibagué y exmilitante del Partido Conservador, Andrés Hurtado.

“Me duele lo que le está pasando hoy a José Elver. Espero que pueda tomar un camino que le permita hacer una campaña donde él lo quiera, donde lo aprecien, lo valoren y respeten, porque es un gran líder”, manifestó Hurtado.

Y agregó: “Cuando una persona decide tener un derecho como el de aspirar a ser elegido, no se le puede cercenar esa aspiración”.

Se espera que el sábado 6 de diciembre el Partido Conservador inscriba oficialmente su lista ante la Registraduría Nacional en Ibagué.