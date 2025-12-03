‘105 Ciudad Heroica’: una apuesta que impulsa la economía cultural y el turismo en Cartagena

Con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, Cartagena se prepara para recibir ‘105 Ciudad Heroica’, un espectáculo artístico y cultural que transformará la historia de la ciudad en una experiencia inmersiva capaz de generar un impacto directo en la economía, el turismo y el empleo local.

El proyecto, liderado por Alejandro Prieto Arbeláez, ingeniero y productor ejecutivo cartagenero, representa una de las mayores apuestas de entretenimiento y desarrollo cultural en la región.

Se estima que el espectáculo dejará a la ciudad alrededor de 10.000 millones de pesos anuales, con costos operativos cercanos a los 5.000 millones de pesos y un EBITDA proyectado del 50%, consolidándose como un modelo de gestión cultural sostenible e innovador para la ciudad.

Serán más de 100 empleos directos e indirectos los que se generarán gracias al proyecto, que contará con más de 40 artistas cartageneros en escena. Cada semana, el espectáculo ofrecerá una experiencia que combina teatro, danza, música, arte circense y narrativas audiovisuales, rindiendo homenaje a la historia y la identidad de la ‘Ciudad Heroica’.

Con una proyección estimada de 2.800 asistentes mensuales y la posibilidad de duplicar las presentaciones y público en el próximo semestre, ‘105 Ciudad Heroica’ apunta a consolidarse como un motor de crecimiento cultural y económico para Cartagena.

“‘105 Ciudad Heroica’ es una experiencia que une lo mejor del talento local con una visión global. Es un tributo a Cartagena y una oportunidad real para fortalecer su economía a través de la cultura, el arte y el turismo sostenible”, asegura Alejandro Prieto, productor ejecutivo del proyecto. El impacto económico del espectáculo también beneficiará a la ciudad y al país.

Se estima que generará aproximadamente 1.800 millones de pesos anuales en aportes al Ministerio de Cultura, a la Nación y a Cartagena, además de dinamizar los sectores gastronómico, hotelero, comercial y de transporte, reforzando la cadena de valor del turismo cultural.

“Queremos que Cartagena sea reconocida no solo por su historia, sino como un destino artístico y cultural de talla mundial. Este proyecto es un paso decisivo para diversificar su oferta turística y atraer visitantes extranjeros que buscan experiencias culturales auténticas”, concluye Prieto.

‘105 Ciudad Heroica’ se consolida así como un referente de entretenimiento cultural en Colombia y Latinoamérica, al combinar arte, tecnología y sostenibilidad en una puesta en escena de alto nivel. Su carácter itinerante y su enfoque en la identidad local le otorgan a Cartagena un nuevo valor agregado, reforzando su posicionamiento como una ciudad vibrante, creativa y resiliente.