Santa Rosa de Lima avanza en el proyecto de inclusión 2025: Emprender es Cambiar la Historia

Santa Rosa de Lima, Bolívar. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Harvis Bello Elles, continúa fortaleciendo su apuesta por la inclusión social y el desarrollo económico de los santaroseros con el avance del proyecto de inclusión 2025: Emprender es Cambiar la Historia.

En compañía de líderes de procesos sociales, el equipo municipal se desplazó hasta el mercado de Bazurto, en Cartagena, para realizar la caracterización de los beneficiarios, un paso clave para identificar de manera precisa las condiciones, desafíos y necesidades de los comerciantes santaroseros que allí laboran. Muchos de ellos se dedican a la venta de frutas, verduras y otros productos que sostienen el sustento diario de sus familias.

La iniciativa, diseñada para dignificar la vida de estos trabajadores y fortalecer la economía popular, tiene entre sus objetivos centrales evitar el endeudamiento con prestamistas informales, una problemática que históricamente ha afectado a numerosos emprendedores que terminan atrapados en ciclos financieros difíciles de superar.

El proyecto contempla una ruta integral que incluye formación, acompañamiento técnico, fortalecimiento de capacidades comerciales y la entrega de una planta en productos, elementos que buscan impulsar nuevos comienzos y facilitar la consolidación de negocios sostenibles.

El alcalde Harvis Bello Elles destacó que este esfuerzo se traduce en oportunidades reales para quienes diariamente representan el corazón productivo del municipio.

“Estamos comprometidos con nuestra gente, con su crecimiento y con brindarles herramientas para que avancen sin caer en deudas que afectan su estabilidad. Este proyecto es una apuesta por la dignidad, por la economía local y por seguir construyendo una mejor historia para todos”, afirmó el mandatario.

Con este avance, la Administración Municipal reafirma su compromiso de seguir aportando al bienestar de los santaroseros, promoviendo una #InclusiónSocial efectiva que impulse la economía local y fortalezca la autonomía de los emprendedores que, con esfuerzo, sostienen a sus familias y al municipio.