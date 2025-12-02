Roy Barreras abrió la puerta a Miguel Uribe Londoño para que sea parte de su lista al Senado

Colombia

Luego de la salida de Uribe Londoño de la contienda electoral por el Centro Democrático luego de que el partido anunciara que Abelardo de la Espriella habría comunicado al expresidente Álvaro Uribe los acercamientos de Miguel a su campaña.

El aspirante presidencial Roy Barreras, abrió la puerta a Miguel Uribe Londoño abrió la puerta a Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, tras su salida del Centro Democrático.

En un mensaje de “unidad y diálogo”, Barreras lo invitó a ocupar en la lista de Nuestra Fuerza la curul que tuvo su hijo, destacando el dolor que simboliza su caso y el valor político del gesto.

El ofrecimiento busca, según dijo, enviar un mensaje de reconciliación en medio de un país polarizado.

¿Quiénes conforman la lista?

La lista quedó encabezada por Gustavo García Figueroa, exviceministro del Interior del gobierno Petro, y le sigue Fabio Arias, presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores, y Andrea Carolina Ángel Espitia.

Otros de los nombres que se destacan en la lista son el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal,Leonidas Name, sobrino del senador Iván Name y Domingo José Ayala Espitia, el presidente de Fecode.