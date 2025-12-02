Refuerzan la seguridad en el edificio de la Gobernación del Tolima por riesgo de atentados

Tolima

A lo largo del martes 2 de diciembre se registraron largas filas para ingresar al edificio de la Gobernación del Tolima, ubicado en el centro de Ibagué, lo cual causó molestia entre los usuarios y funcionarios de la entidad.

Sin embargo, la Gobernación aclaró que las filas se deben al proceso de instalación del nuevo software de reconocimiento biométrico con el que esperan reforzar las medidas de seguridad en el edificio.

“En la entrada principal se dispusieron dos filas: una para visitantes y otra para contratistas en enrolamiento. Una vez finalicen los contratistas, quedarán habilitadas dos filas para la atención del público”, explicó Bryan Rojas, almacenista general.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aclaró que las medidas tienen que ver con el alto riesgo que afronta el edificio por posibles atentados, por ejemplo, de las disidencias de las Farc.

“Lo que se colocó de los torniquetes no es para controlar que los funcionarios estén de 7:00 a 3:00 en jornada continua. No, es más un tema de seguridad, porque debo decirlo, el riesgo que tenemos en la Gobernación es supremamente alto”, advirtió la gobernadora a sus funcionarios.

La mandataria se refirió al presunto plan con el cual las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ pretendían atentar contra su vida, el cual trascendió el pasado mes de octubre.

“Hicieron un estudio al edificio de la Gobernación y por eso se implementaron esas medidas. Los análisis mostraron un riesgo alto para la Gobernación y por eso se tomaron decisiones como ajustar los accesos y retirar elementos externos que podrían representar una amenaza”, remarcó la mandataria.

En las zonas externas de la Gobernación también prohibieron las canecas de basura por los posibles explosivos que podrían dejar allí como parte de un plan de atentado terrorista.