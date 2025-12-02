Reacciones políticas frente al cruce de mensaje de Donald Trump y Gustavo Petro

Banderas de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images) / (Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

Tras la advertencia del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que se realicen ataques terrestre contra Colombia, según él, porqué en el país hay plantas de fabricación de cocaína.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió afirmando que “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, dijo.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. En Caracol Radio le contamos.

Santiago Botero: “la guerra contra el narcotráfico no se gana quemando cambuches ni lanchas”.

El aspirante presidencial, Santiago Botero, reaccionó al cruce entre Donald Trump y el presidente Petro y afirmó que “la guerra contra el narcotráfico no se gana quemando cambuches ni lanchas”.

Planteó que la salida es la legalización, concertada con EE. UU., y advirtió que mientras no ocurra, “los únicos beneficiados son los narcotraficantes y los políticos aliados a ellos”.

Daniel Palacios: “los únicos felices son los traquetos y los carteles”.

El aspirante presidencial, Daniel Palacios, cuestionó la política antidrogas del Gobierno y afirmó que “Colombia pasó de ser un país productor a ser también consumidor”, señalando que “los únicos felices son los traquetos y los carteles”. Esto, tras la invitación del presidente Petro a Donald Trump para “participar en la destrucción de 9 laboratorios diarios” en el país.

Roy Barreras: “Ni siquiera se puede pensar que un país extranjero, viole la soberanía colombiana como si esto fuera la finca de nadie”

El precandidato presidencial, Roy Barreras, aseguró “Ni siquiera se puede pensar que un país extranjero, viole la soberanía colombiana como si esto fuera la finca de nadie”, así se refirió a la advertencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre que Colombia puede ser sujeto de ataques, por la producción de cocaína.