Nuevo Estatuto Tributario de Ibagué trae descuentos hasta del 80% a morosos de impuestos

La Alcaldía de Ibagué estableció una serie de descuentos en intereses de mora para los deudores de los impuestos Predial e Industria y Comercio de las vigencias 2024 y anteriores.

Julio Montiel

Caracol Radio conoció que como parte de la modificación del Estatuto Tributario del Municipio (Acuerdo 015 de 2021), aprobada el martes 2 de diciembre por el Concejo a través del Acuerdo 043 de 2025, la Alcaldía de Ibagué estableció una serie de descuentos en intereses de mora para los deudores de los impuestos Predial e Industria y Comercio de las vigencias 2024 y anteriores.

Por ejemplo, los contribuyentes que cancelen su deuda antes del 31 de diciembre de 2025, en alguno de estos tributos, podrán acceder a una rebaja del 80% en los intereses de mora, es decir, solo pagarían sobre una liquidación del 20%.

“Estamos flexibilizando el pago de intereses, de la mora que se está cobrando hoy y que equivale a la tasa de usura, menos dos puntos, eso es lo que se cobra para todas las personas que estén en mora con el Estado, le vamos a cobrar solo el 20% de esa tasa de usura”, aseguró Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

Dato: si el contribuyente paga alguna de estas obligaciones antes del 31 de marzo de 2026, el descuento en intereses es del 70%. Pero si paga la deuda antes del 30 de junio de 2026, la rebaja será del 50%.

Las personas que deseen acogerse a este beneficio podrán dirigirse a la Secretaría de Hacienda, ubicada en la carrera Segunda No. 13-38, en horario de atención de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y viernes, de 7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

