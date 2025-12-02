Niegan libertad al padre, Fredy Martínez, acusado del abuso sexual de feligreses en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que un juez negó levantar la medida no privativa de la libertad que en la actualidad tiene sacerdote, Fredy Martínez Cruz, quien se encuentra con libertad condicional con la restricción de un brazalete por el proceso judicial en el que se encuentra inmerso tras ser acusado de ser el autor de casos de acceso carnal violento contra varias de sus feligreses.

Martínez reconocido por las misas de sanación realizadas en el Cañón del Combeima, desde septiembre del año 2023 porta un mecanismo de vigilancia electrónica, se somete a vigilancia del INPEC, además se presenta cada mes ante el Centro de Servicios Judiciales, no puede salir del país y tiene una restricción para salir de su lugar de su residencia entre las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m.

“La audiencia fue solicitada por la defensa de Fredy Martínez, en la que se solicitaba su completa libertad, en realidad desde el momento que escuchamos que iba a quedar en libertad eso nos generó un temor, no solamente por la integridad de nuestra y la de las familias, además del círculo social”, dijo Cielo Hernández, una de las víctimas reconocidas en este caso.

Además, mencionó que “No podemos negar que nos encontramos contentas de que el juez haya tomado la decisión de negarle la libertad solicitada por la defensa de Fredy Martínez”.

Por otra parte, Cielo Hernández advirtió que las víctimas de este caso han tratado de ser desacreditas en medio del proceso judicial por parte de la defensa del sacerdote “Cuando la defensa tiene la palabra intentan jugar con nuestra vida personal, nuestras profesiones, desprestigiarnos públicamente es una estrategia, pero es poco útil, en realidad esto no ha servido intentar dañarnos públicamente”.

Dato: en el mes de mayo del 2025 la Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación contra el sacerdote, José Fredy Martínez Cruz, por el delito de acceso carnal violento, esto por el proceso que se adelanta por la denuncia hecha el 21 de marzo del 2021 por parte de una de las aparentes víctimas, hechos que habrían ocurrido entre los años 2001 y 2007.

Caracol Radio conoció que la defensa del padre, Fredy Martínez, apeló la decisión.