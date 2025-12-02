Neiva refuerza controles y prohíbe pólvora peligrosa para garantizar una Navidad segura

Neiva

La Alcaldía de Neiva anunció nuevas disposiciones para esta temporada navideña, mediante el decreto 0467 del 28 de noviembre de 2025. Con estas medidas se busca prevenir accidentes y proteger la integridad de los ciudadanos, especialmente de los menores y adultos mayores.

El decreto establece la prohibición total de fabricar, vender o manipular pólvora de categorías 1 y 2, debido a que contienen fósforo blanco, un componente altamente peligroso y tóxico. Únicamente se permitirá el uso de pirotecnia clasificada en categoría 3, la cual deberá ser operada por un adulto certificado y autorizado por la Oficina de Gestión del Riesgo.

Ferney Ducuara, secretario de gobierno de Neiva, afirmo que “Las autoridades indicaron que cualquier tipo de pólvora hallada en la zona urbana o rural será incautado por la Policía Metropolitana de Neiva. Las personas que sean sorprendidas almacenando, transportando o utilizando estos elementos sin el permiso correspondiente deberán enfrentar las sanciones contempladas en la Ley 1801 de 2016”.

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a los padres de familia para que eviten que sus hijos manipulen artefactos pirotécnicos. La intención es promover una Navidad tranquila, sin emergencias ni lesiones que lamentar. Con estas medidas preventivas, la ciudad espera vivir unas festividades llenas de armonía, seguridad y bienestar para todos sus habitantes.