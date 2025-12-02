🔴 Movilidad Bogotá HOY EN VIVO 2 de diciembre: Av. El Dorado, manifestaciones, Transmilenio en DIRECTO
Siga aquí el minuto y minuto del tráfico vehicular de este martes 2 de diciembre en Bogotá
Durante la mañana de este martes 2 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha registrado afectaciones en la avenida el dorado con carrera 94 en sentido oriente - occidente por parte de habitantes del Choco que buscan ser atendidos por el Ministerio del Interior. Frente a la situación abrieron unas carpas sobre la vía, razón por la que la policía hace presencia en el lugar.
Cabe resaltar que, estos inconvenientes han afectado la circulación de vehículos particulares, así como la operación de rutas troncales y zonales del sistema de transporte urbano, TransMilenio.
Pico y placa HOY en Bogotá
Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas
- 6
- 7
- 8
- 9
- 0
Movilidad en Bogotá HOY martes 2 diciembre
- 10:48 a. m. | A esta hora (10:47am), miembros de la policía intervienen la calle 26 y retiran a los manifestantes que estaban bloqueando la vía hacia el aeropuerto.
- 10:41 a. m. | Usuarios del aeropuerto caminan varios kilómetros con maletas para llegar a tiempo a sus vuelos, esto ante las protestas y bloqueos en la calle 26
- 10:20 a.m. | Unidades de Agentes Civiles Grupo Guía y TransitoBta realizan la gestión del tránsito del sector.
- Las estaciones Portal El dorado, Modelia, Normandía y Av. Rojas no están, temporalmente, en servicio.
- Hay bloqueos en la avenida el dorado con carrera 94 en sentido oriente - occidente por parte de habitantes del Chocó que buscan ser atendidos por el Ministerio del Interior.
- 10:00 a.m. | Manifestantes realizan bloqueo en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente.
- 09:30 a.m. | Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad.
- 08:55 a. m. | Se presenta novedad en vía por camión varado en la localidad de Kennedy, Av. Cali con calle 40 Sur, sentido Sur - Norte.
- 08:43 a.m. | Los vehículos son retirados y orillados en la Av. La Esperanza con carrera 113 y se restablece la movilidad en el sector.
- 07:41 a.m | Se presenta siniestro vial entre dos motociclistas en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 128, sentido Occidente - Oriente.
- 08:18 p.m. | Los vehículos implicados en el siniestro son retirados de la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 82, sentido Occidente - Oriente y mejoran las condiciones de movilidad en el sector
- 8:00 a. m. | Unidad de Grupo Guía y TransitoBta realizan labores para la gestión del tránsito y retirar los vehículos de la Av. La Esperanza con carrera 113, ambos sentidos de la vía.
- 7:29 a. m | Se presenta siniestro vial entre automóvil y motociclista en la localidad de Fontibón, Av. La Esperanza con carrera 113, Oriente -Occidente.
- 7:19 a. m | Varias avenidas principales registran alto flujo vehicular y nuestros equipos ya están en terreno haciendo gestión del tráfico en zonas con fallas semafóricas y siniestros viales.
- 7:07 a. m. | Se presenta siniestro vial entre automóvil y motocicleta en la localidad de Fontibón, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 82, sentido Occidente - Oriente.