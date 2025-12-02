🔴 Movilidad Bogotá HOY EN VIVO 2 de diciembre: Av. El Dorado, manifestaciones, Transmilenio en DIRECTO

Durante la mañana de este martes 2 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha registrado afectaciones en la avenida el dorado con carrera 94 en sentido oriente - occidente por parte de habitantes del Choco que buscan ser atendidos por el Ministerio del Interior. Frente a la situación abrieron unas carpas sobre la vía, razón por la que la policía hace presencia en el lugar.

Cabe resaltar que, estos inconvenientes han afectado la circulación de vehículos particulares, así como la operación de rutas troncales y zonales del sistema de transporte urbano, TransMilenio.

Lea también:ABC nuevo pico y placa sábados en Bogotá: medida para carros no matriculados y alza 50% en solidario

Pico y placa HOY en Bogotá

Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas

6

7

8

9

0

Movilidad en Bogotá HOY martes 2 diciembre

10:48 a. m. | A esta hora (10:47am), miembros de la policía intervienen la calle 26 y retiran a los manifestantes que estaban bloqueando la vía hacia el aeropuerto.

https://x.com/UltimaHoraCR/status/1995882707474416094

10:41 a. m. | Usuarios del aeropuerto caminan varios kilómetros con maletas para llegar a tiempo a sus vuelos, esto ante las protestas y bloqueos en la calle 26

#BOGOTÁ | Usuarios del aeropuerto caminan varios kilómetros con maletas para llegar a tiempo a sus vuelos, esto ante las protestas y bloqueos en la calle 26 pic.twitter.com/NgAwGOPgo0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 2, 2025

10:20 a.m. | Unidades de Agentes Civiles Grupo Guía y TransitoBta realizan la gestión del tránsito del sector.

[10:20 a.m.] #AEstaHora |👮‍♂️Unidades de Agentes Civiles Grupo Guía y @TransitoBta realizan la gestión del tránsito del sector.



⚠️Alto flujo vehicular⚠️



👮‍♂️🚧

Av. Cali con Av. El Dorado

Av. El Dorado con carrera 82 y 103

Av. Esperanza con carrera 103



Info⬇️ https://t.co/oxpVVPLS9M pic.twitter.com/auztvgLs89 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

Las estaciones Portal El dorado, Modelia, Normandía y Av. Rojas no están, temporalmente, en servicio.

#BOGOTÁ | Por cuenta de los bloqueos en la calle 26 con carrera 94, en sentido Oriente - occidente encabezado por habitantes del Chocó. Las estaciones Portal El dorado, Modelia, Normandía y Av. Rojas no están, temporalmente, en servicio. https://t.co/R0kxQZ3iBX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 2, 2025

Hay bloqueos en la avenida el dorado con carrera 94 en sentido oriente - occidente por parte de habitantes del Chocó que buscan ser atendidos por el Ministerio del Interior.

https://x.com/UltimaHoraCR/status/1995867033779494943

10:00 a.m. | Manifestantes realizan bloqueo en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente.

[10:00 a.m.] #AEstaHora | 🚧Manifestantes realizan bloqueo en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente.



⭕️Rutas Alternas ✈️Aeropuerto El Dorado:



🟢Av. Cali Norte -Sur ➡️Av. Esperanza Oriente - Occidente➡️Carrera 103 Sur - Norte. https://t.co/8VlsRABaG8 pic.twitter.com/I2s2seSaI0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

09:30 a.m. | Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad.

[09:30 a.m.] #AEstaHora | Manifestantes se ubican en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad.



⭕️Rutas Alternas:

✅Av. Esperanza



👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles realizan la gestión del tránsito. pic.twitter.com/IbQlwRbebU — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

08:55 a. m. | Se presenta novedad en vía por camión varado en la localidad de Kennedy, Av. Cali con calle 40 Sur, sentido Sur - Norte.

[08:55 a. m.] #AEstaHora | Se presenta novedad en vía por camión varado en la localidad de Kennedy, Av. Cali con calle 40 Sur, sentido Sur - Norte.



👮‍♂️Agentes Civiles gestionan la movilidad y la unidad de @TransitoBta y grúa en el punto. pic.twitter.com/ogyjAySXEn — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

08:43 a.m. | Los vehículos son retirados y orillados en la Av. La Esperanza con carrera 113 y se restablece la movilidad en el sector.

[08:43 a.m.] #AEstaHora | Los vehículos son retirados y orillados en la Av. La Esperanza con carrera 113 y se restablece la movilidad en el sector.✅



Más información ⬇️ https://t.co/fUJpil0zfl pic.twitter.com/Mnu6ybtnTa — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

07:41 a.m | Se presenta siniestro vial entre dos motociclistas en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 128, sentido Occidente - Oriente.

[07:41 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre dos motociclistas en la Av. Centenario (calle 13) con carrera 128, sentido Occidente - Oriente.



👮‍♂️🚑Grupo Guía gestiona la movilidad y unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/sJfdRCDNku — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

08:18 p.m. | Los vehículos implicados en el siniestro son retirados de la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 82, sentido Occidente - Oriente y mejoran las condiciones de movilidad en el sector

[08:18 p.m.] #AEstaHora | Los vehículos implicados en el siniestro son retirados de la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 82, sentido Occidente - Oriente y mejoran las condiciones de movilidad en el sector.✅



👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tránsito en la zona. https://t.co/BLWvp3S5iy pic.twitter.com/CQlLLf0VG6 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

8:00 a. m. | Unidad de Grupo Guía y TransitoBta realizan labores para la gestión del tránsito y retirar los vehículos de la Av. La Esperanza con carrera 113, ambos sentidos de la vía.

[07:40 a.m.] #MovilidadAhora | 👮‍♂️ Unidad de Grupo Guía y @TransitoBta realizan labores para la gestión del tránsito y retirar los vehículos de la Av. La Esperanza con carrera 113, ambos sentidos de la vía.



🚧 Se mantiene cierre preventivo en la carrera 116 🚧 pic.twitter.com/U1ITZ39NzF — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

7:29 a. m | Se presenta siniestro vial entre automóvil y motociclista en la localidad de Fontibón, Av. La Esperanza con carrera 113, Oriente -Occidente.

[07:20 a. m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre automóvil y motociclista en la localidad de Fontibón, Av. La Esperanza con carrera 113, Oriente -Occidente.



👮‍♂️ 🚑 Grupo Guía realiza la gestión del tránsito vehicular y unidad de @TransitoBta para el lugar. pic.twitter.com/TeTXDa3RGi — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 2, 2025

7:19 a. m | Varias avenidas principales registran alto flujo vehicular y nuestros equipos ya están en terreno haciendo gestión del tráfico en zonas con fallas semafóricas y siniestros viales.

¡Buenos días, Bogotá!#AEstaHora hacemos un balance del estado de las vías para que planees mejor tu recorrido. Varias avenidas principales registran alto flujo vehicular y nuestros equipos ya están en terreno haciendo gestión del tráfico en zonas con fallas semafóricas y… pic.twitter.com/akWQaFlWwl — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) December 2, 2025

7:07 a. m. | Se presenta siniestro vial entre automóvil y motocicleta en la localidad de Fontibón, Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 82, sentido Occidente - Oriente.