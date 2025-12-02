La Registraduría responde a Petro sobre posible intervención de EE. UU. en software electoral

Colombia

La Registraduría rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta injerencia de Estados Unidos en el software electoral.

La entidad aclaró que la Línea Anticorrupción 157 no tiene ninguna relación con el software de escrutinio ni con el proceso electoral.

Señaló que esta línea fue lanzada por el propio Gobierno en enero de este año, con apoyo de organismos internacionales como la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero únicamente para promover denuncias de corrupción.

La entidad explicó que el escrutinio en Colombia es un proceso público y manual, verificado por jueces, notarios y registradores. Además, advirtió que desinformar sobre la legitimidad de las elecciones legislativas y presidenciales del siguiente año afecta la confianza y la democracia en el país.

#POLÍTICA| La Registraduría rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) sobre una supuesta injerencia de Estados Unidos en el software electoral. En un comunicado, aclaró que la Línea Anticorrupción 157 es una iniciativa del Gobierno y que los organismos… pic.twitter.com/OrdOP6WuNM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 2, 2025

¿Qué dijo el presidente Petro sobre esto?

El alto mandatario cuestionó que en medio de la fuerte tensión que vive con el gobierno de Donald Trump, precisamente aparezca la bandera de Estados Unidos como vigilante de la Registraduría Nacional.

“Por qué la Registraduria deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE.UU.”, señaló.

Además, habla directamente de un problema que han puesto sobre la mesa y que están advirtiendo del presuntamente riesgo que podría afectar a las elecciones del próximo año: “eso sí se llama preparar un fraude”.

Recordemos que el presiente Petro ha dicho en sus últimas intervenciones que Estados Unidos quiere afectar los escrutinios del 2026,y que está aliado con “políticos de la extrema derecha“, para evitar que la izquierda siga en el poder