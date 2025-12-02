La Policía en Ibagué capturó a alias ´Maluma´ por tráfico de estupefacientes

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué capturó a un hombre identificado en el mundo delincuencia como alias ´Maluma´, el joven de 23 años cayó en poder de las autoridades durante controles de identificación en la carrera primera con calle 35.

Al momento de la detención, esta persona portaba una bolsa con cápsulas que contenían 60 gramos de bazuco y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“El procedimiento fue realizado por uniformados de la Zona de Atención Policial 18 del CAI Variante, quienes, sobre la vía pública de la carrera 1ª con calle 35, en el barrio El Bosque, desarrollaban planes de control e identificación de personas. En ese contexto, abordaron al ciudadano para efectuarle un registro personal”, dijo el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, comandante del Distrito Uno de Policía Encargado.

A la vez el oficial reveló que “Durante la verificación, los uniformados sorprendieron al individuo portando, al costado derecho de su bolso, una bolsa transparente con cápsulas que contenían 60 gramos de bazuco. De inmediato, fue informado de sus derechos como persona capturada, conforme a lo establecido en la ley”.

El capturado, junto con la sustancia incautada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los trámites judiciales correspondientes.