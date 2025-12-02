Jaime Raúl Salamanca encabezará lista a la Cámara y Wilmer Castellanos no vuelve al Congreso

Se conocen detalle sobre decisiones en el campo político para dos integrantes del Partido Verde en Boyacá

Durante su rendición de cuentas, el Representante Wilmer Castellanos, actual presidente de la Comisión Tercera de la Cámara anunció que no volverá al congreso.

“Quiero decirles que hemos tomado la decisión, luego de consultar a los boyacenses, de recorrer cada provincia, de llamar a los alcaldes, a los exalcaldes, a los concejales, a los diputados, a nuestro equipo de trabajo, de no aspirar nuevamente al Congreso de la República”.

Dijo que no necesita una credencial para ayudar al departamento.

“Hemos pensado en que no se necesita de una curul o una credencial para servir a Boyacá, siempre desde donde me encuentre voy a trabajar por esta hermosa tierra, siempre desde donde me encuentre, voy a dar todo de mí para representar como se debe a mis paisanos desde el sector privado, desde la familia, desde la política, desde el liderazgo. Desde donde ustedes me den la oportunidad de representarlos y de liderar ahí estaré siempre presente y siempre para adelante”.

Mientras se conocía este anuncio, el otro Representante de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca confirmaba una noticia.

En sus redes sociales publicaba que será cabeza de la lista a la Cámara para las elecciones de marzo de 2026.

“Agradezco al Partido Verde el respaldo del Comité Nacional de Avales para encabezar la lista a la Cámara por Boyacá. Continuaré defendiendo con todas las ideas de mi Partido y a mi tierra de la libertad. Mi Boyacá del alma”.

Después de estos anuncios lo único claro es que John Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya hará parte de la lista al Senado de la coalición que integran Alianza Verde y el partido En Marcha.