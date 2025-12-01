Este lunes, primero de diciembre, comienza el ciclo 11 de Colombia Mayor

La Alcaldía de Cartagena, a través de la coordinadora del Programa de Colombia Mayor, Alejandra Guerra Rico, informa que desde el lunes, 01 de diciembre, comenzará la entrega del ciclo 11 del programa, que incorpora un aumento en el monto para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada iniciará el 1 de diciembre, para las personas bancarizadas; y el miércoles, 3 de diciembre, para quienes reciben por giro. El ciclo finalizará el 16 de diciembre.

Un incremento en el apoyo económico

Las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65 que están vinculados al programa pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, lo que les permitirá superar la línea de pobreza extrema.

Desde octubre pasado, las personas mayores de 70 y 80 años ya reciben los 230.000 pesos.

Rumbo al Pilar Solidario

Esta ampliación del programa hace parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que busca garantizar un ingreso básico para las personas mayores que no cuentan con una pensión.

El nuevo esquema de atención se articula con la Reforma Pensional y el Pilar Solidario, que sigue en revisión de la Corte Constitucional.

Llamado a los beneficiarios

La Alcaldía de Cartagena desde el programa de Colombia Mayor y Prosperidad Social invitan a todos los beneficiarios a mantener actualizada su información de contacto, que es esencial para garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos.

Para la consultar los pagos, conocer el operador asignado y el monto correspondiente, ingrese al siguiente enlace oficial: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Los programas de transferencias tienen –por indicación de gobierno— un enfoque que prioriza la atención integral a la primera infancia y a la vejez.

📞 Líneas de atención: 6013794840, 3188067329 o al 01-8000-95-1100

🌐 Página web: https://prosperidadsocial.gov.co/

📍 O acudir a los 13 puntos de atención habilitados en Cartagena De Indias.