Habitantes del barrio Lleras están a la expectativa por partido del Cúcuta Deportivo

Cúcuta

A las 3:45 de la tarde se llevará a cabo el encuentro deportivo entre el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca, en la final del torneo de la B.

La hinchada del onceno Motilón está exigiendo al equipo el tan anhelado ascenso a la A, mientras que los vecinos de Lleras, barrio donde está ubicado el estadio General Santander, se encuentran a la expectativa por el desarrollo de la final y el comportamiento de los hinchas antes, durante y después del partido.

“Queremos que el equipo gane, que sea una goleada, que la afición esté muy contenta, porque esto es una festividad, y como festividad, su comportamiento tiene que ser el mejor. Nosotros, todos los vecinos, los que habitamos este barrio, pues, a veces, no es tan buena la celebración, entonces sí pedimos que en esta oportunidad esa celebración sea excelente, por la tranquilidad de todos los vecinos, ya que en este barrio vive gente adulto mayor", indicó uno de los vecinos de la zona.

Resaltó que, al igual que todos los hinchas del Cúcuta, quiere que los motilones ganen con goleada y que la jornada sea una fiesta en paz y con tranquilidad.

“Pedimos a toda la afición que esta vez su comportamiento sea excelente, y que sea para felicitarlos a todos, porque la hinchada merece que el equipo suba la A”.

Concluyó aplaudiendo la presencia de las autoridades en la zona, durante los últimos encuentros del Cúcuta Deportivo, así como el anuncio de la presencia de 750 uniformados para la tarde de este martes 2 de diciembre.