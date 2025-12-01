“Necesitamos que nos ayuden arreglando esta avenida”: dice taxista por el mal estado de la Guaimaral

Cúcuta

El mal estado de la avenida Guaimaral, una de las arterías viales más usadas en Cúcuta, ha llevado a que la comunidad cucuteña le pida a la alcaldía que el plan tapahuecos llegue hasta este sector.

“La avenida 11, que es una de las avenidas principales de Guaimaral, está en muy mal estado, llena de huecos. Por ejemplo, la calle octava, novena, diez, once y doce y sobre todo el frente del mercado de Guaimaral, hay unos huecos que en este momento están llenos de agua y puede uno caer ahí y dañar la suspensión de los vehículos“, dijo a Caracol Radio, Víctor Cáceres, conductor de taxi.

Resaltó que ya son muchos los años de deterioro sobre esta vía. “Se han presentado momentos que uno cae a un hueco de esos y se puede dañar la tijera, romper un caucho, daños que pueden sufrir nuestros carros”.

Cáceres, quien aseguró que tiene más de 50 años prestado servicio de taxi en Cúcuta, le pidió al mandatario local, enfocarse prontamente en el arreglo de esta vía, argumentando que colegios, el hospital universitario Eramos Meoz, locales comerciales y zona residencial, está a lado y lado de la avenida Guaimaral.