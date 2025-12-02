Gobernación del Tolima entregó cerca de $800 millones en trajes folclóricos e instrumentos musicales

Tolima

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, entregó una millonaria dotación para el fortalecimiento de los procesos culturales en 46 municipios del departamento. La misma consistió en trajes folclóricos e instrumentos para bandas músico-marciales, avaluada en más de $790 millones.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien presidió la entrega junto al secretario de Cultura y los alcaldes de los municipios beneficiarios, reveló cifras de la inversión de su gobierno en el sector cultural durante el 2025.

“Este año hemos asignado más de $13.000 millones en inversiones. Este año también entregamos estímulos a 600 gestores culturales. Además de eso, la gran agenda cultural que hemos realizado este año apoyando los diferentes eventos de esta naturaleza en los diferentes municipios del territorio tolimense, con una inversión de $7.000 millones”, destacó la mandataria.

Asimismo, la gobernadora precisó que los 47 municipios del Tolima recibieron los trajes típicos, incluyendo a las comunas de Ibagué. “En todos los municipios a donde vamos, los jóvenes y los alcaldes nos solicitan trajes típicos e instrumentos musicales; hoy les estamos cumpliendo”, detalló.

Por su parte, Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del Tolima, también se refirió a las millonarias inversiones de su cartera en el sector cultural y la importancia de darle valor turístico a la actividad cultural.

“Ibagué salió de los primeros lugares de desempleo y fue la cultura y el turismo lo que jalonó el crecimiento. Con esta entrega cumplimos las metas. Este año hicimos una gran apuesta y les entregamos los recursos directamente a 600 gestores culturales y quitamos la intermediación de operadores”, puntualizó Castro Salcedo.

A su turno, el director de Cultura del Tolima, Willington Arias, también detalló la entrega de instrumentos musicales. “Se entregaron 20 juegos de instrumentos de banda músico-marcial a colectivos e instituciones educativas, con lo que también se busca que fortalezcan este proceso tan importante en el departamento y que cada vez coge más fuerza”, agregó.

El director de Cultura también se refirió a que se están fortaleciendo los procesos formativos en cada uno de los municipios, cuyos resultados se verán, seguramente, en la proyección y participación de eventos regionales y nacionales, como el Festival Folclórico Colombiano.