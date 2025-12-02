Extraña desaparición de joven conductor tras el robo de su vehículo en Bogotá

Bogotá D.C

Desde el pasado sábado 27 de noviembre no se conoce nada de Nicolás David Bernate, un joven de 21 años que estudiaba y a la vez trabaja como conductor en aplicaciones.

Ese día, Nicolás fue víctima de robo. Delincuentes hurtaron el vehículo en el que trabajaba, un carro marca Renault, de color blanco. modelo 2025, placas NLR068.

“A las 6 de la tarde él salió a trabajar y él llamó a la mamá a las 10 y media de la noche. Siguió trabajando y ya a partir de las 11 de la noche ya se perdió totalmente el contacto con él”, aseguró Álvaro Bernate, padre del joven.

Aunque el vehículo fue recuperado en un reten policial en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá casi llegando a Soacha, y fueron capturadas dos personas, el joven continúa desaparecido.

“La Sijín de Soacha nos colaboraron y los del GAULA, fueron los únicos que nos colaboraron. El día de la captura la doctora, la fiscal que es la fiscal 242 ella fue la que nos colaboró también para captura”, indicó Bernate.

La familia Bernate pide a las autoridades celeridad en el caso de su hijo que este lunes 4 de diciembre ya cumple 4 días de desaparecido. Ellos han convocado a manifestaciones para exigir respuestas.

Álvaro Bernate también trabaja como conductor de aplicación y asegura que se sienten olvidados por el Distrito.

“Nosotros como conductores de aplicaciones muchas veces somos los que les damos las herramientas a la Policía para que hagan las capturas. Desafortunadamente somos un cero a la izquierda cuando tenemos un problema, eso es lo que nosotros notamos con la cuestión de la policía”, aseguró el padre del joven.

La Fiscalía apoya la búsqueda del joven e hizo una descripción física para que los ciudadanos apoyen la labor en caso de encontrarlo:

-Tez trigueña

-Cabello de color negro y corto

Contextura delgada

-Ojos color café

-En la ceja izquierda tiene una cicatriz diagonal

-Vestía un jean color azul claro, camiseta cuello redondo color beige, chaqueta de color negro

La familia de Nicolás también ha emprendido la búsqueda del joven entre Bosa y Soacha.