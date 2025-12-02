Estudiantes de la UTB ganan Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander 2025

Los estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar fueron protagonistas en la VII Edición del Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander para la Transformación y la Libertad Social, un certamen que reconoce a quienes narran las realidades de Santander, Norte de Santander, Cesar y Bolívar con ética, rigor y sensibilidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este galardón, organizado por la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, destaca el valor del periodismo para fortalecer la democracia, la libertad de expresión y la memoria en los territorios.

En la categoría universitaria de Fotografía, enfocada este año en ecoturismo y sostenibilidad, fue reconocida la obra “Carmen tierra mía, territorio en la piel”, de Sara Sofía Silva Herrera, estudiante de Comunicación Social y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UTB. La pieza fue destacada por la autenticidad del registro visual, su fuerza estética y el arraigo territorial que evoca.

La imagen —tomada en el jardín de su casa en Cartagena, entre plantas traídas desde El Carmen de Bolívar— es un homenaje a la memoria familiar y a la capacidad de resistencia de las comunidades desplazadas.

“Esta fotografía es un homenaje a mi madre y a mis raíces en El Carmen de Bolívar; en su espalda se dibuja el mapa de este pueblo donde nació mi familia”, expresó la autora al recibir el reconocimiento.

Ganadores en la categoría Documental

En la categoría Documental, también fueron premiados los estudiantes Eduardo Jesús Figueroa De Moya, María Celeste Campo Ramos y Yésica Castillo Quiroz por la producción “Totó la Momposina: el tambor que aún resuena”.

El trabajo nació en la asignatura Periodismo Crónica y Reportaje, orientada por el profesor Javier Ramos, y se nutrió de la investigación del profesor Federico Ochoa Escobar sobre memoria y cultura caribe. La pieza revive la fuerza simbólica de Totó la Momposina como ícono de la música tradicional colombiana y destaca cómo su tambor sigue siendo un latido ancestral en la identidad del Caribe.

“Este premio es un honor inmenso; lo recibimos con gratitud por Totó, por nuestras raíces y por todo lo que aprendimos en este proceso académico y humano”, dijo María Celeste.

Más ganadores del programa de Comunicación Social

Estos logros se suman a un reconocimiento reciente: el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2025, obtenido por los estudiantes Vanessa González, Marco Villanueva y Shyelena Álvarez en la categoría Estímulos al Periodismo Universitario – Modalidad Texto. Con la crónica “Más allá de El Salado: Canutalito y una masacre que no mató a un pueblo”, publicada en la revista Visor de la UTB.

Para Javier Ramos Zambrano, director del Programa de Comunicación Social de la UTB, esta doble distinción confirma el nivel del talento formado en la Escuela de Transformación Digital: “Es un orgullo inmenso ver que, en menos de diez días, siete estudiantes nuestros han sido reconocidos en premios de periodismo de altísimo nivel. Esto demuestra que estamos haciendo las cosas bien: en el aula, en la formación ética y narrativa, y en la manera en que acompañamos a nuestros jóvenes para que cuenten las historias que transforman al país”.