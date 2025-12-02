“Es una realidad”: Juan Daniel Oviedo explicó polémica frase sobre crisis de nacimientos en Colombia. Foto: EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La crisis demográfica en Colombia es más que una realidad para Juan Daniel Oviedo, quien se metió en un ardiente debate recientemente, al llamar la atención sobre este tema en la opinión pública.

En ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, Oviedo afirmó que la sociedad debe estar preparada para adaptarse a los grandes cambios demográficos que se vienen en el futuro del país a raíz de una considerable caída en los nacimientos.

“Tenemos que bajarle el tono a pensar que esto es meterse en la soberanía del cuerpo de las mujeres”, sentenció Oviedo.

