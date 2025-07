¿Por qué cada vez más mujeres en Colombia deciden no tener hijos? Sigue en caída la natalidad

Wooden board cutout of a family having a red forbidden sign on children. Illustration of the concept of child-free restaurants and childless millennial couples

La natalidad sigue cayendo en Colombia, pero no se trata solo de una tendencia demográfica: es el reflejo de una realidad social marcada por la desigualdad de género, la precariedad económica y la falta de corresponsabilidad en los cuidados. Así lo expone un reciente estudio de la Fundación WWB Colombia, que analiza los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE.

Esta semana, en el espacio ‘El Personaje de la Semana’ de Caracol Radio, Valentina Baloyes, economista y analista de la Fundación WWB Colombia, conversó con Alfonso Ospina sobre los hallazgos del informe. Baloyes explicó por qué la decisión de muchas mujeres de no ser madres no responde a un simple deseo personal, sino a un entorno que continúa excluyéndolas y precarizando sus vidas.

¿Por qué las mujeres están decidiendo no tener hijos en Colombia?

Según el estudio analizado por la Fundación WWB, entre 2020 y 2024 nacieron 830.000 niños menos de los pronosticados, mientras que aumentó el número de hogares liderados por mujeres. Además, el 75 % de las mujeres entre los 15 y 40 años afirmó no querer ser madre en 2025, según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud.

Para Valentina Baloyes, esto se explica por una decisión fundamentada: “Estas mujeres están tomando una decisión consciente y racional”. Sin embargo, advierte que ese liderazgo femenino en los hogares está “acompañado con condiciones de precariedad”.

Los datos muestran que el 39 % de las mujeres siente que no le alcanza para cubrir lo básico, mientras que el 44 % expresa preocupación por la escasez de alimentos. Según Baloyes, “esta baja en los nacimientos está condicionada por una decisión prácticamente consciente y racional sobre la responsabilidad de traer hijos y de criar y lo que implica hoy en día en Colombia”.

¿Cuál es el verdadero riesgo para el país?

Baloyes advierte que el riesgo no está en que las mujeres decidan no ser madres, sino en no adaptar las políticas públicas al cambio demográfico: “Como decía Piedad Urdinola, que es la directora del DANE, incentivar la natalidad o cambiar estas decisiones de las mujeres no ha funcionado en la mayoría de los países, pero lo que sí funciona es mejorar a largo plazo y cuestionar todo un sistema generalizado de cuidados, quiero ser enfática en llamar la atención en el papel de los hombres y la corresponsabilidad en el hogar”.

Finalmente, la economista hizo un llamado a repensar el rol de los hombres en el cuidado y a entender que la solución no pasa por presionar decisiones individuales, sino por construir entornos dignos y equitativos: “El riesgo como país no está en las decisiones que tomen las mujeres si la mujer decide o no ser madre. El riesgo está en no poder adaptarnos a este ritmo demográfico que se nos está marcando.”.