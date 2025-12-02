El Pulso del Fútbol, 2 de diciembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre el sorteo del mundial 2026.
¿Cuál es la gran decepción de la Liga?
42:20
Balón oficial del Mundial del 2026 de Adidas Trionda / Getty Images
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el sorteo del Mundial, el cual se realizará el próximo viernes. César dijo: “Por primera vez el sorteo del mundial no va a dejar listo el calendario, eso se conocerá 24 horas después, para organizar el orden de los partidos en el horario prime”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo estaré en el sorteo y solo pido una cosa, que nos quede el grupo de México. Yo he visto equipos malos, pero este México si es muy malo”.
