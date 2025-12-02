Denuncian que portal ‘Expressen’ fue bloqueado por el MinTIC, tras publicaciones sobre primera dama

Colombia

La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que la pagina sueca ‘Expressen’ en la que se han publicado notas sobre Verónica Alcocer, fue bloqueada por el Ministerio de las TIC el pasado 31 de octubre.

Según informo esta cartera a la congresista en respuesta a un derecho de petición, el portal fue bloqueado 15 días antes de que fuera publicada la primera investigación relacionada con la primera de dama.

“La página Expressen Internacional, donde se publicaron investigaciones sobre Verónica Alcocer, era plenamente accesible en Colombia. Todo la pudimos ver. Sin embargo, dos días después de esta publicación, el acceso desapareció sin explicación”.

Lo que explican, según dice Miranda, es que la página fue bloqueada bajo una clasificación otorgada por Coljuegos, debido a presuntos juegos ilegales.

“En atención a lo solicitado, se informa que, conforme a la validación realizada por el Grupo Interno de Trabajo de Ciberseguridad, el dominio Expressen. se aparece incluido en el listado único de sitios a bloquear publicado por COLJUEGOS EICE el 31 de octubre de 2025, accesible en la plataforma de consulta para ISP alojada en: https://archivo.mintic.gov.co/ubpi/619/“, señala la respuesta del Ministerio de las TIC.

A propósito, la representante Katherine Miranda solicitó a la Procuraduría que adelante una investigación para determinar si se están sobrepasando las facultades del Ministerio al llevar a cabo este bloqueo.

“Por eso solicitamos formalmente a la Procuraduría General de la Nación que abra una investigación para determinar si hubo un uso indebido de las facultades de bloqueo. En una democracia la prensa no censura ni se persigue y todos los colombianos tenemos derecho a acceder libremente a la información”.

Miranda hizo un llamado además para que se aclare si esta es la única página que se ha bloqueado o si “más medios colombianos están bloqueados. Es absolutamente grave que en este gobierno se esté censurando a la prensa”.