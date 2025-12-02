De Boyacá para el mundo, deportista boyacense logra dos medallas de oro en Juegos Bolivarianos

Mariana Rodríguez Robayo representó a Boyacá y al Colombia en los JJBB. Foto: Suministrada

La boyacense Mariana Rodríguez Robayo se convirtió en una de las grandes protagonistas del Tiro con Arco en los Juegos Bolivarianos, tras conquistar dos medallas de oro que ratifican su talento y proyección internacional.

Rodríguez Robayo, oriunda de Tunja y formada en los procesos deportivos del departamento, Liga de Boyacá e Indeportes, brilló en las modalidades recurvo individual y recurvo por equipos junto con Alejandra Usquiano y Alejandra Gallego demostrando precisión, concentración y un nivel técnico que la ubicó por encima de sus rivales.

Su actuación no solo le entregó nuevas preseas a la delegación colombiana, sino que también la consolida como una de las arqueras más destacadas del país.

“Este es fruto de años de disciplina, entrenamiento constante y un compromiso con el deporte que elegí. Me siento muy feliz por haber representado a Colombia, de aprender cada día más y de continuar entrenando para lograr más triunfos”. Dijo Mariana.

Con estas dos medallas de oro, Mariana Rodríguez Robayo continúa escribiendo su nombre en la historia deportiva de Boyacá y se perfila como una de las cartas fuertes de Colombia para futuros eventos internacionales.

Su triunfo inspira a nuevas generaciones de arqueros y demuestra, una vez más, el alto nivel del talento boyacense.