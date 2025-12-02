Daniel Briceño renuncia a su curul en el Concejo de Bogotá: aspirará a la Cámara de Representantes.

Bogotá D.C

Este lunes 1 de diciembre, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño presentó su carta de renuncia ante el Concejo de Bogotá para comenzar oficialmente su campaña para la Cámara de Representantes.

El concejal, conocido por su control político a la alcaldía de Carlos Fernando Galán y a los diferentes funcionarios del Gobierno Nacional, aspira a ser representante a la Cámara como cabeza de lista del partido Centro Democrático , así lo anunció el líder natural del partido, Álvaro Uribe Vélez.

“Por medio de la presente, y de manera respetuosa, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Concejal de Bogotá, efectiva a partir del 4 de diciembre de 2025″, escribió el concejal en la carta de renuncia.

En el documento, el cabildante agradeció a sus compañeros en el Concejo , tanto funcionarios como servidores.

También agradeció a los bogotanos que votaron por él. “Representarlos como su Concejal ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Me retiro con la tranquilidad del deber cumplido”.

Ese jueves 4 de diciembre el Concejo en pleno discutirá la renuncia y se definirá el futuro del concejal.