Capitolio de EE.UU. investigará ataques en Caribe, ante supuesta orden para atacar a sobrevivientes

Nuevo ataque contra una embarcación en aguas del mar Caribe. Foto: Secretaría de Guerra de Estados Unidos

Y es que los ataques con misiles en Caribe siguen dando de que hablar, y el capitolio le puso el ojo a las ofensivas en las que han perdido la vida más de 80 personas.

La Cámara de Representantes y el senado norteamericano iniciaron investigaciones formales tras el segundo ataque letal que ocurrió el pasado mes de septiembre, en el que murieron los dos sobrevivientes del ataque inicial, después de un informe publicado en el Washington Post, que citó a “dos personas con conocimiento directo de la operación”, y quienes habrían asegurado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una orden verbal para “matar a todos a bordo” en un buque sospechoso el 2 de septiembre.

De acuerdo con el diario, tras el primer ataque —en el que se detectaron dos sobrevivientes— el comandante a cargo habría ordenado un segundo ataque para eliminarlos.

Por lo cual, Los congresistas Mike Rogers y Adam Smith anunciaron el sábado que su comité también impulsará una revisión exhaustiva, para determinar qué es lo que verdaderamente está pasando con estas ofensivas en el mar Caribe.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que los operativos en el Caribe estaban diseñados como “ataques letales y cinéticos”, y puntualizó en que la única intención es detener las drogas letales, destruir los narcobuques y eliminar a los narcoterroristas”.

Gobierno de Estados Unidos defiende ofensivas

El portavoz principal de Defensa, Sean Parnell, aseguró que “toda esta narrativa es completamente falsa” y defendió los ataques señalando que son un “éxito rotundo”.

El presidente norteamericano, Donald Trump, también manifestó que no pedirá autorización al Congreso para continuar atacando a los contra presuntos narcotraficantes.