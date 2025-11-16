Internacional

EE.UU. confirmó que destruyó otra embarcación que presuntamente llevaba drogas en océano Pacífico

En el ataque, murieron tres hombres a bordo a los que, el gobierno Trump, calificó de “narcoterroristas”. Las tensiones en Venezuela, se incrementan.

Ataque contra una lancha que transportaba drogas. Foto: Captura de video

Ataque contra una lancha que transportaba drogas. Foto: Captura de video

Karen Guerrero

El gobierno Trump, confirmó que destruyó otra embarcación que, supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico. En el ataque, murieron tres hombres a bordo a los que calificó de “narcoterroristas”, sin detallar su nacionalidad.

La destrucción se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la Administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Recordemos que, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, llegó al Caribe como parte del gran despliegue militar que Trump ha ordenado en la región.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más una veintena de embarcaciones en la región, supuestamente cargadas con drogas.

Lea también:

En los ataques de Estados Unidos hacia las embarcaciones, han muerto de forma extrajudicial más de setenta individuos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad