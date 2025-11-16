EE.UU. confirmó que destruyó otra embarcación que presuntamente llevaba drogas en océano Pacífico

El gobierno Trump, confirmó que destruyó otra embarcación que, supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico. En el ataque, murieron tres hombres a bordo a los que calificó de “narcoterroristas”, sin detallar su nacionalidad.

La destrucción se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la Administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Recordemos que, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, llegó al Caribe como parte del gran despliegue militar que Trump ha ordenado en la región.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más una veintena de embarcaciones en la región, supuestamente cargadas con drogas.

En los ataques de Estados Unidos hacia las embarcaciones, han muerto de forma extrajudicial más de setenta individuos.