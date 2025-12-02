“Colombia exporta brujos a Estados Unidos y México”: secretario de Seguridad del Tolima

Tolima

Las autoridades convocaron a una rueda de prensa para presentar el informe de los primeros 10 días del plan de choque con el que esperan frenar la creciente ola de inseguridad que atraviesa el municipio de El Espinal, Tolima.

Pese a los resultados operativos obtenidos hasta el momento, preocupa que en apenas una semana se registraron cinco sicariatos, en los que murieron tres hombres en El Espinal. Ante esto, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que trascendió que bandas dedicadas a la brujería o santería posiblemente estarían detrás de estos homicidios.

“Este tema debe convocar, en salvamento de El Espinal, a las autoridades nacionales, porque lo que sí es delito es el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. No podemos seguir diciéndonos mentiras. Hay que escalar este caso ante la Fiscalía General de la Nación y los jueces especializados para que haya extinción de dominio”, manifestó el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra.

Estas economías informales generan deudas internas y disputas que, según las autoridades, pueden desencadenar vendettas o venganzas violentas. Sin embargo, al no estar tipificado en el Código Penal colombiano como un delito, se complica la judicialización de sus responsables.

A propósito de esto, el secretario Bocanegra aseguró que resulta tan rentable el negocio de la brujería que incluso desde Colombia se estaría “exportando” brujos a países como Estados Unidos y México.

“Ya Colombia exporta brujos al exterior, lo digo con conocimiento. Están en Sinaloa, en varias partes de México; también en San Francisco y Nueva York, Estados Unidos. Es mucho mejor la expresión nuestra, de los colombianos, que no tenemos un lenguaje tan complejo como lo tienen otras nacionalidades. Tenemos un español muy bien hablado y neutro, que nos permite generar mayor confianza”, explicó Bocanegra sobre el fenómeno de la brujería.

Los resultados

Durante la rueda de prensa posterior a un Consejo de Seguridad, autoridades departamentales presentaron el balance operativo del Plan de Intervención EL Espinal Seguro, el cual dejó resultados significativos en control territorial, verificación de antecedentes, capturas e incautaciones.

El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Jhon Vargas, destacó que “se realizaron 60.843 verificaciones de antecedentes, la captura de nueve personas por distintos delitos, cinco diligencias de registro y allanamiento, la incautación de dos armas de fuego, tres armas traumáticas, la recuperación de una motocicleta y la inmovilización de más de 25 motocicletas por incumplimiento del decreto de restricción de parrillero. Además, se logró la incautación de más de 8.000 dosis de estupefacientes, afectando estructuras de microtráfico en el municipio”.