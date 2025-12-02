Cartagena celebró la innovación y creatividad en la gran final nacional de las olimpiadas STEM+ Colombia / @BraithnerPolo_Fotografia

Las Olimpiadas STEM+ Colombia 2025 culminaron con la premiación de los 12 mejores equipos, de las categorías A Junior, A Senior, B Junior y B Senior, quienes, desde el mes de julio, iniciaron una serie de desafíos que los llevó a crear prototipos de media y alta fidelidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En esta primera edición, las Olimpiadas STEM+ Colombia reunieron a niños, niñas y adolescentes de diversas regiones del país, quienes mostraron su talento en proponer soluciones propias de sus territorios enfocadas en temas de bioeconomía, recursos naturales y territorios sostenibles; creando prototipos de media y alta fidelidad funcionales y capaces de generar cambios en las problemáticas de sus comunidades.

“Estas Olimpiadas son una estrategia que crece a través de formación integral de los centros de interés, pero son posibles gracias a todos los estudiantes, docentes y rectores, son ustedes quienes las hacen posibles, no nosotros como ministerio y eso es importante contárselo al país, porque son los sueños de los niños y las niñas, los maestros, pensando en cómo resolver los problemas que vivimos en el territorio, cómo construimos desde el aula”, destacó la viceministra de Educación de Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta.

A su vez, Juan Fernando Pacheco, rector del Parque Científico de Innovación Social – PICS de UNIMINUTO, exaltó las iniciativas emprendedoras que surgieron durante la exposición en el Claustro de La Merced:

“Durante la jornada, al visitar varios de sus stands, descubrí algo aún más valioso: encontré emprendedores. Todos estos proyectos basados en ciencia y tecnología pueden convertirse en emprendimientos reales en los próximos años y, por qué no, en su proyecto de vida. Porque todos tienen ese potencial”.

48 equipos compitieron en la gran final, 12 equipos por categoría, y un total de 276 estudiantes representando a 20 municipios del país, y 48 de establecimientos educativos oficiales, expusieron sus ideas de solución ante 16 jurados expertos que evaluaron no solo la idea del proyecto, sino lo prototipos de media y alta fidelidad, asegurando su funcionalidad y aplicabilidad, así como la capacidad de comunicar sus proyectos y propuestas de solución, y que estos fueran entendidos no solo por los jurados, sino también por sus pares, fortaleciendo así los procesos divulgativos desde la Comunicación Pública de la Ciencia (CPC).

El evento inicial, realizado en el Claustro de La Merced, inició con el ingreso de la llama Olímpica, de la mano de los estudiantes del equipo anfitrión de la Ciudad de Cartagena, Andrus Ortiz y Nora Pérez quienes dieron apertura al evento, acompañados de una calle de honor que dió la bienvenida a los 48 equipos finalistas.

Los ganadores de esta edición recibieron entre otras cosas los siguientes reconocimientos:

Categoría A Junior y A Senior

Medalla de Oro: Participación en una inmersión de ciencia y tecnología a Valparaiso, Chile para cinco (5) estudiantes y un (1) docente, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Red STEM Latinoamérica y la Fundación internacional Siemens Stiftung

Medalla de Plata y Bronce: Participación en el FIRST Lego League, temporada 2026-2027 con el apoyo de UNIMINUTO

Categoría B Junior y B Senior

Medalla de Oro: Participación en una inmersión de ciencia y tecnología a Incheon, Corea del Sur, para cinco (5) estudiantes y un (1) docente con el apoyo de la Oficina de Educación de la Ciudad Metropolitana de Incheon. (Corea del Sur)

Medalla de Plata: Participación en una inmersión de ciencia y tecnología a Valparaiso, Chile para cinco (5) estudiantes y un (1) docente, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, la Red STEM Latinoamérica y la Fundación internacional Siemens Stiftung

Medalla de Bronce: Beca del 100% para los 5 integrantes del equipo en programas de pregrado de la oferta virtual y a distancia de UNIMINUTO, junto con la participación en el FIRST Lego League, temporada 2026-2027.Instituto UNNO.

Se contó con la participación y el apoyo de aliados estratégicos que reconocieron el trabajo y la dedicación de los equipos finalistas. En esta edición, Tigo entregó tabletas y ofreció capacitaciones sobre el uso responsable y educativo de internet, fortaleciendo las habilidades digitales de los estudiantes. Por su parte, la empresa Comenius otorgó dos robots para el desarrollo de competencias tecnológicas, destacando los resultados obtenidos por los equipos en los diferentes desafíos.

Equipos ganadores de la primera edición:

Posterior a la evaluación, los equipos se trasladaron al Baluarte Santa Clara, donde se realizó la ceremonia de premiación.

Los equipos ganadores fueron:

● Categoría A Junior:

Primer puesto, medalla de oro:

I.E. Tulio Arbelaez de la Secretaría del Huila.

Equipo: Ecos del páramo: STEM+ para conservar nuestra biodiversidad

Segundo puesto, medalla de plata:

I.E. San Antonio de Anaconia de la Secretaría de Neiva.

Equipo: Team Palacio – Semillero Conciencia

Tercer puesto, medalla de bronce:

I.E. Nuestra Señora de la Macarena de la Secretaría del Meta.

Equipo: STEMAC+

● Categoría A Senior:

Primer puesto, medalla de oro:

I.E. Técnica San José de la Secretaría del Tolima.

Equipo: Cacao Tech Kids

Segundo puesto, medalla de plata:

I.E. Liceo Alejandro de Humboldt de la Secretarìa de Popayán.

Equipo: Agro STEM

Tercer puesto, medalla de bronce:

I.E. Manuel Uribe Ángel, Sede Marceliano Vélez de la Secretaría de Envigado. Equipo: Agrigirls STEM

● Categoría B Junior:

Primer puesto, medalla de oro:

I.E. Effe Gómez de la Secretaría de Antioquia.

Equipo: Club STEM Maker

Segundo puesto, medalla de plata:

I.E. Guillermo León Valencia de la Secretaría del Cesar

Equipo:Semillero Colvalencia STEM

Tercer puesto, medalla de bronce:

I.E San Lorenzo de Yaramal de la Secretaría de Ipiales

Equipo: Ecosaber San Lorenzo

● Categoría B Senior:

Primer puesto, medalla de oro:

I.E Misional Santa Teresita de la Secretaría de San Andrés de Tumaco

Equipo: Ciencias Misional Eco

Segundo puesto, medalla de plata:

I.E Comunitaria Metropolitana de la Secretaría de Barranquilla

Equipo: Dreamers

Tercer puesto, medalla de bronce:

I.E Comercial de Envigado de la Secretaría de Envigado

Equipo: Defensores Del Aire

La Gran Final Nacional de las Olimpiadas STEM+ Colombia reafirmó el compromiso del país con la promoción del pensamiento crítico, el aprendizaje basado en desafíos y el fortalecimiento de las habilidades científicas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta edición dejó en evidencia que la ciencia no solo se aprende, sino que se vive, se experimenta y transforma territorios.

Cabe destacar la participación de la Alcaldía Mayor de Indias D.T y C, la Universidad de Cartagena, Espacio Cultural Claustro de la Merced, quienes fortalecieron la experiencia de los equipo, permitiéndoles vivir una experiencia pedagògica y cultural, que potenció el talento de niñas, niños, jóvenes y adolescentes del país. La articulación interinstitucional de estas Olimpiadas reafirma la importancia del trabajo colaborativo para impulsar iniciativas educativas que conectan a los territorios, fomentan la innovación y abren nuevas oportunidades a la transformación territorial con sentido social.